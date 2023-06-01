《法證攻防－林恩》人民幣急跌，拖低港股表現

《法證攻防》人民幣弱勢持續，周二（３０日）期指結算後，周三（３１日）美元兌人民幣

匯價單日急升，由上午９時７﹒０９０６水平升至下午４時７﹒１２４６水平。人民幣貶值對港

股構成直接的負面影響，恒生指數周三以１８４１５點開市，午後一度跌至１８０４４﹒８６點

，收市前跌幅收窄，最終以１８２３４﹒２７點收市，跌市下成交急增至１７０９億元。

５月份最後一個交易日恒指大跌３６１點，恒指７６隻成分股中有７０隻於５月份錄得跌幅

。表現最好藍籌竟然是滙控（００００５），累積上升４﹒１％，其次是食正ＡＩ概念的百度

（０９８８８），累積上升３﹒２％，內房股龍湖集團（００９６０）及碧桂園（０２００７）

則是表現最差藍籌。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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