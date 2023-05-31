《投資智慧－鄧聲興》中興通訊料受惠內地發展數字經濟和６Ｇ技術

《投資智慧》數字化轉型為大勢所趨，國家近年大力發展數字經濟和６Ｇ技術，可留意相關

設備基建股。中興通訊（００７６３）是全球領先的綜合性通訊設備製造業上市公司和全球綜合

通訊信息解決方案供應商。據市場數據指，過去十年全球數據量年均複合增長率近５０％。加上

商業社會在雲端及物聯網的應用範圍愈廣，估計對通訊基建的需求持續。



本月中，集團在其微博表示，國際標準性能評估組織ＳＰＥＣ發布最新測試結果。中興通訊

最新產品Ｒ５３００Ｇ５服務器，打破了ＳＰＥＣ ＣＰＵ２０１７測試世界紀錄，以１０１０

分╱９７７分，刷新了ＳＰＥＣｒａｔｅ２０１７＿ｉｎｔ＿ｐｅａｋ╱ｂａｓｅ測試成績。顯

示中興在技術上已達世界級水平，有利競爭。



另外，內媒報道，集團與中國聯通合作在在河南洛陽建設ＦＤＤ ９００ＭＨｚ，ＦＤＤ

２﹒１ＧＨｚ和ＴＤＤ ３﹒５ＧＨｚ等多頻協同的５Ｇ Ｒ１７ Ｒｅｄｃａｐ試驗環境。在

中國聯通研究院和河南聯通現場組織下，通過開展網絡功能試驗、Ｒｅｄｃａｐ終端與傳統５Ｇ

終端的共存試驗，充分驗證了中國聯通當前５Ｇ全頻段網絡的開通ＲｅｄＣａｐ功能的技術可行

性，為５Ｇ Ｒｅｄｃａｐ商用奠定堅實的基礎，相關工作的完成是５Ｇ Ｒｅｄｃａｐ技術邁

向商用的重要里程碑。可見集團在５Ｇ基建對國家甚有貢獻。



根據中國企業會計準則編製，集團在今年首３個月止季度，實現收入２９１﹒４３億元（人

民幣．下同），按年增加４﹒３４％；盈利則按年多１９﹒２％至２６﹒４２億元，好過市場預

期。期內，經營活動產生的現金流量較去年度多９５﹒９％至２３﹒２６億元，主要因本期購買

商品、接受勞務支付的現金減少所致。

而截至去年底止全年，盈利按年增加１８﹒６％至８０﹒８億元。收入升７﹒３６％至１，

２２９﹒５４億元，其中創新業務營業收入快速增長，扣除非經常性損益之純利約６１﹒６７億

元，即升８６﹒５４％。整體毛利率同比上升１﹒９５個百分點至３７﹒１９％，主要由於運營

商網絡毛利率上升所致。



財務方面，去年底的資產負債率改善１﹒３３個百分點至６７﹒０９％。集團手持現金較

２０２１年度多４﹒３５％至８０億元。集團財務穩健，加上在技術上領先，預計未來可擴大市

佔率，把握市場需求。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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