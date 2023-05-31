《拆局麒想－林嘉麒》恒指技術性步入熊市，何時見支持？

《拆局麒想》５月果然窮，眾所周知，港股勢弱，大部分原因來自人民幣走勢，自５月１７

日離岸人民幣跌穿７算後，恒指開始轉弱，反覆跌穿１９５００點，而在短短５個交易日就跌了

１５００點，佔了是５月整個月的跌幅。回顧去年１０月下旬，離岸人民幣由低位７﹒３７５３

反彈，至今年初最高的６﹒６９６９，恒指由低位１４５９７點升了８１０３點至２２７００點

，升幅高達５５％。而離岸人民幣由今年１月高位６﹒６９６９，跌至７﹒１２，跌５﹒９４％

；恒指就由１月高位２２７００，跌２０﹒７％。以此簡單推理，離岸人民幣假如再下試去年新

低，恒指目標低位大約是１５８４０點。

基本面除了是美元指數持續轉強至１０４以上，國家經濟數據近兩個月明顯放緩，投資者年

初曾憧憬中國經濟整體看好而且復甦快速，但踏入第二季數據不似預期。最新５月份中國製造業

採購經理指數（ＰＭＩ）為４８﹒８％，比上月下降０﹒４個百分點，低於市場預期的４９﹒４

，連續２個月運行在５０％以下，要留意５月份的數據只是較去年１１月好一點。另外，資料顯

示，反映市場需求不足的企業比重為５８﹒８％，創下自從有本項調查以來的最高值。國外需求

也加快下降，新出口訂單指數為４７﹒２％，較上月下降０﹒４個百分點。

回顧４月份官方ＰＭＩ錄得只有４９﹒２，比上月下降２﹒７個百分點，遠較預期差，當時

國家統計局解讀稱，主要是受市場需求不足和第一季度製造業快速恢復形成較高基數等因素影響

。現在ＰＭＩ連續兩月放緩，經濟復甦的形勢已可肯定轉變了。從５月份的數據的行業來看，基

礎原材料行業ＰＭＩ為４５﹒８％，較上月下降２﹒１個百分點，是導致製造業ＰＭＩ整體下降

的主要因素，生產指數和新訂單指數都下降至４５％以下，顯示基礎原材料市場供需兩端同步收

縮。較好的是裝備製造業ＰＭＩ和高技術製造業ＰＭＩ分別為５０﹒４％和５０﹒５％，較上月

上升０﹒３和１﹒２個百分點，消費品製造業ＰＭＩ為５０﹒８％，較上月上升１個百分點，慶

幸仍處於擴張水平，不過，假如這最後一根稻草在６月時由盛轉衰，後果應該非常嚴重，就看看

一個月後吧。

以技術走勢看，恒指已由高位調整了兩成，技術上步入了熊市，儘管過去也曾多次從此反彈

，惟基本面配合預測下，反彈較困難。從簡單的資金看，近日北水也曾在大跌時買貨，惟５月

１９日（也是人民幣跌穿７算後）開始部署有所不同。整體上，恒指跌穿支持後，北水均會由淨

買入轉為淨賣出，與去年大部分時間淨流入已有不同。假如恒指沒有「特別力量」的話，以黃金

比率計，恒指下兩個支持位是１７８０７及１７１７６。何謂「特別力量」？當然是國家出手，

無論是，穩住人民幣，或是刺激經濟政策，降準、減息、妄想一些再推幾萬億擴內需等，也是可

以憧憬一下，可惜過去投資者一直等待也未見曙光，所謂的憧憬或許是個夢。而最壞情況的參考

是，恒指去年每逢８倍市盈率就反彈，以４月份預測盈利推算，恒指８倍市盈率是１３１８４點

。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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