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31/05/2023 10:10

【外圍經濟】方舟投資減持英偉達，錯過大部分升幅

　　《經濟通通訊社３１日專訊》分析指，方舟投資行政總裁Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ一直被認
為是發現下一個長期技術趨勢的股票大師，不過，她最近判斷錯誤。
　　方舟投資今年１月減持英偉達的股份，錯過了英偉達今年６０００億美元漲幅的大部分，因
此表現不及追踪納斯達克指數的普通指數基金。
　　不過，Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ接受電視採訪時，表示公司只是轉向大多數人尚未發現的另
一套戰術。（ｒｃ）

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