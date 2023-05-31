【外圍經濟】方舟投資減持英偉達，錯過大部分升幅

《經濟通通訊社３１日專訊》分析指，方舟投資行政總裁Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ一直被認

為是發現下一個長期技術趨勢的股票大師，不過，她最近判斷錯誤。

方舟投資今年１月減持英偉達的股份，錯過了英偉達今年６０００億美元漲幅的大部分，因

此表現不及追踪納斯達克指數的普通指數基金。

不過，Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ接受電視採訪時，表示公司只是轉向大多數人尚未發現的另

一套戰術。（ｒｃ）

