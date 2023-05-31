【外圍經濟】方舟投資減持英偉達，錯過大部分升幅

《經濟通通訊社３１日專訊》分析指，方舟投資行政總裁Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ一直被認
為是發現下一個長期技術趨勢的股票大師，不過，她最近判斷錯誤。
方舟投資今年１月減持英偉達的股份，錯過了英偉達今年６０００億美元漲幅的大部分，因
此表現不及追踪納斯達克指數的普通指數基金。
不過，Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ接受電視採訪時，表示公司只是轉向大多數人尚未發現的另
一套戰術。（ｒｃ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
|大行報告31/05/2023
【大行炒D乜】大摩維持快手增加權重 建銀首予海底撈跑贏大市
|市場動向31/05/2023
平保35年不變經營理念：在創新中求發展
|財經熱話31/05/2023
【科技股】小米618預售理想仍無助股價 想部署要留意甚麼因素？
|國際動態31/05/2023
美軍機遭中國戰機攔截，美國:不必要的挑釁性動作
|國際動態31/05/2023
美國制裁中國及墨西哥17實體及個人，涉假冒芬太尼
|開市Good Morning31/05/2023
資金未到位 恒指短期或失守18000關口
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰