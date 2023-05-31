【外圍經濟】智利鋰產量未來１０年排名將跌至第三位

《經濟通通訊社３１日專訊》智利是第二大鋰供應國，不過預計在未來１０年內會有更多的
市場份額被澳洲和阿根廷搶奪，使其在全球產量排名中跌至第三位。
智利國營機構Ｃｏｃｈｉｌｃｏ表示，到２０３５年，智利鋰產量將增加１倍，達３３﹒６
萬公噸。不過，阿根廷鋰產量則會激增至４１﹒５萬公噸，奪去第二位的寶座。
短期來看，Ｃｏｃｈｉｌｃｏ認為鋰市場明年將保持緊張。（ｒｃ）
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