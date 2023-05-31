【外圍經濟】澳洲儲備銀行行長表示會根據數據決定是否加息

《經濟通通訊社３１日專訊》澳洲儲備銀行行長Ｐｈｉｌｉｐ Ｌｏｗｅ表示，在決定是否
進一步加息時，儲備銀行處於「數據依賴模式」。
他表示，加息將取決於單位勞動力成本、全球經濟前景、通脹預期和消費者支出的數據。在
戰勝通脹前，政府不會宣布取得勝利。（ｒｃ）
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