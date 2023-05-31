【企業盈警】德永佳（００３２１）料全年純利跌６５％

《經濟通通訊社３１日專訊》德永佳（００３２１）公布，預期截至３月３１日止年度溢利
與去年度相比可能下跌約６５％。
該集團指，溢利下跌包括紡織業務收入及毛利率於年內下跌，因全球通脹影響消費者情緒，
及近年２０１９新型冠狀病毒大流行引致零售商存貨過剩，令其需求疲弱，以及因中國大陸於去
年實施嚴格２０１９新型冠狀病毒政策，導致零售及分銷業務銷售額下降。
該集團預期於６月中公布業績。（ｗｈ）
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