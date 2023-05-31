【企業盈警】德永佳（００３２１）料全年純利跌６５％

《經濟通通訊社３１日專訊》德永佳（００３２１）公布，預期截至３月３１日止年度溢利

與去年度相比可能下跌約６５％。

該集團指，溢利下跌包括紡織業務收入及毛利率於年內下跌，因全球通脹影響消費者情緒，

及近年２０１９新型冠狀病毒大流行引致零售商存貨過剩，令其需求疲弱，以及因中國大陸於去

年實施嚴格２０１９新型冠狀病毒政策，導致零售及分銷業務銷售額下降。

該集團預期於６月中公布業績。（ｗｈ）

