【企業盈警】品質國際（００２４３）料全年虧損最多３１００萬元

《經濟通通訊社３１日專訊》品質國際（００２４３）公布，預期截至４月３０日止年度虧

損介乎２７００萬至３１００萬元，去年度純利１０１０萬元。

該集團指，預期虧損主因期內錄得按公允值計入損益之金融資產公允值虧損淨額約２７３０

萬元，去年度錄公允值收益淨額１７１０萬元。

該集團預期於７月底公布業績。（ｗｈ）

