【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒０３億元，買盈富沽建行

《經濟通通訊社３１日專訊》昨日（３０日）恒指高開２３點，報１８５７４點。最高升
１１５點報１８６６６點，最低跌１８１點報１８３６９點。恒指收報１８５９５點，升４４點
或０﹒２４％。
北水全日淨流入１４﹒０３億元，上日淨流出１８﹒３１億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依
次是建設銀行（００９３９）、比亞迪股份（０１２１１）、中國移動（００９４１）。
主板成交９４５﹒４２億元減少１４﹒４％。其中港股通成交２２９億元，佔總成交
２４﹒２％。
盈富基金升０﹒２１％報１８﹒８２元，北水淨買入３﹒９億元；美團升０﹒５２％報
１１６﹒４元，北水淨買入３﹒２億元；騰訊控股升０﹒９６％報３１６﹒２元，北水淨買入２
億元。
建設銀行跌０﹒７８％報５﹒０８元，北水淨賣出１﹒９億元；比亞迪股份升２﹒１８％報
２３４﹒８元，北水淨賣出１﹒７億元；中國移動升０﹒５５％報６４﹒３５元，北水淨賣出
１﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） ３﹒９０
美團 （０３６９０） ３﹒２１
騰訊控股 （００７００） １﹒９９
中國神華 （０１０８８） １﹒７４
中國石油化工股份 （００３８６） １﹒３０
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －１﹒９４
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒７２
中國移動 （００９４１） －１﹒２０
理想汽車 （０２０１５） －１﹒１７
快手 （０１０２４） －０﹒０５
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