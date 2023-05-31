【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒０３億元，買盈富沽建行

《經濟通通訊社３１日專訊》昨日（３０日）恒指高開２３點，報１８５７４點。最高升

１１５點報１８６６６點，最低跌１８１點報１８３６９點。恒指收報１８５９５點，升４４點

或０﹒２４％。

北水全日淨流入１４﹒０３億元，上日淨流出１８﹒３１億元。北水淨買入最多的個股依次

是盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依

次是建設銀行（００９３９）、比亞迪股份（０１２１１）、中國移動（００９４１）。

主板成交９４５﹒４２億元減少１４﹒４％。其中港股通成交２２９億元，佔總成交

２４﹒２％。

盈富基金升０﹒２１％報１８﹒８２元，北水淨買入３﹒９億元；美團升０﹒５２％報

１１６﹒４元，北水淨買入３﹒２億元；騰訊控股升０﹒９６％報３１６﹒２元，北水淨買入２

億元。

建設銀行跌０﹒７８％報５﹒０８元，北水淨賣出１﹒９億元；比亞迪股份升２﹒１８％報

２３４﹒８元，北水淨賣出１﹒７億元；中國移動升０﹒５５％報６４﹒３５元，北水淨賣出

１﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） ３﹒９０

美團 （０３６９０） ３﹒２１

騰訊控股 （００７００） １﹒９９

中國神華 （０１０８８） １﹒７４

中國石油化工股份 （００３８６） １﹒３０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －１﹒９４

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒７２

中國移動 （００９４１） －１﹒２０

理想汽車 （０２０１５） －１﹒１７

快手 （０１０２４） －０﹒０５

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