《日入而息》領展全年分派總額跌２％，內地５月官方ＰＭＩ遜預期

《今天重點》

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領展（００８２３）全年可分派總額跌１﹒７％，末期每基金分派１１８﹒８仙；全年香港物業

組合收益增５﹒９％，零售物業租用率９８％；領展對短期續租租金看法正面，冀未來分派續升

香港電訊（０６８２３）外遊和訪港漫遊收入已回復至疫前六成及五成；香港電訊舉行股東會，

主席李澤楷新冠陽性以視像出席

電盈（００００８）李澤楷稱可持續和穩定派息政策為董事會共識

本財年首月赤字３４８億元，財政儲備８０００億元；金管局４月新批出按揭貸款額按月減少２

１﹒２％；４月底外匯基金總資產按月減４４２億元；４月港元存款降０﹒４％，人民幣存款升

４﹒９％

謝邱安儀料４月零售僅錄單位數升幅，暑假或錄低雙位數增長

碧桂園（０２００７）調整組織架構：設地產及科技建築兩大產業集團

中國５月官方製造業ＰＭＩ跌至４８﹒８％，遜預期；ＰＭＩ五個月低，分析指增長陷瓶頸，地

產金融壓力大

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《即日市況》

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恒指全日低收３６１點報１８２３４，中石油美團齊挫逾５％

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《深滬股市》

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滬指跌０﹒６％保三千二，全月挫３﹒６％中特估踩雷

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《美元匯價》

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歐美基本面此消彼長，美元強勢得以持續

歐元最新報１﹒０６６９╱７３，日圓最新報１３９﹒８５╱８６

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《公司業績》

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領展（００８２３）全年可分派總額跌１﹒７％，末期每基金分派１１８﹒８仙；全年香港物業

組合收益增５﹒９％，零售物業租用率９８％

現代牙科（０３６００）首季收益總額７﹒８８億元，按年升１８﹒３％

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《公司資訊》

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香港小輪（０００５０）映岸傾向下半年現樓推售，對樓市審慎樂觀

東瀛遊（０６８８２）冀第三季客量及業績超疫情前水平

譚仔國際（０２２１７）龍文慧辭任執行董事，由楊少昌接任

中國投資開發（００２０４）與中盈華夏簽訂戰略合作意向書

保誠（０２３７８）委任Ｂｅｎ Ｂｕｌｍｅｒ為財務總監

中國資源交通（００２６９）清盤呈請已獲撤回

基石科技（０８３９１）成為領展旗下３３個停車場安裝充電站

ＡｌｉｐａｙＨＫ用戶明起可於深圳所有公共交通工具掃碼乘車；６月１日起用ＡｌｉｐａｙＨ

Ｋ可於深圳搭公交地鐵

八達通表示消費券計劃第二期推廣優惠，派一百萬張現金券；消費券七成選用八達通，冀推優惠

吸引更多客戶

富衛集團委任薛簡能為財務總監

致同指首季港上市公司企業交易宗數減少２５％，料下半年溫和反彈

吉利（００１７５）否認已就進入泰國電動車市場進行早期談判

周生生（００１１６）年底生意額有望恢復至疫情前水平，計劃淨開店１００間

滙豐加大專項信貸基金額度至３０億美元；滙豐保險離岸客戶對壽險產品需求已超越疫症爆發前

的水平

香港電訊（０６８２３）外遊和訪港漫遊收入已回復至疫前六成及五成；香港電訊舉行股東會，

主席李澤楷新冠陽性以視像出席

港鐵（０００６６）日出康城首都拆部分結構牆，滙豐等四大銀行暫停估價

有線電視（０１０９７）明起轉換平台，市民可透過三條免費電視頻道繼續收看節目

城巴新巴７月１日起合併，城巴新標誌曝光

領展（００８２３）謝秀玲及謝伯榮退任獨立非執董；對短期續租租金看法正面，冀未來分派續

升

藍月亮（０６９９３）與道明公司續訂總購買框架協議

ＰａｙＭｅ將於６月１日起登陸全線譚仔雲南米線和譚仔三哥米線

中達集團（００１３９）旗下中醫板塊首２個月錄得稅前利潤１０２５萬元人民幣

宏利（００９４５）首季ＡＰＥ銷售額增長２６％，內地訪客銷售額創季度新高

建行（００９３９）旗下建信消金公司獲准開業，註冊資本７２億元人民幣

攜程（０９９６１）暑假旅行團訂單暴漲２０倍，首創服務ＳＯＰ及導遊打卡系統

碧桂園（０２００７）調整組織架構：設地產及科技建築兩大產業集團

電盈（００００８）李澤楷稱可持續和穩定派息政策為董事會共識

香港科技園公司代表團訪問東南亞四天，首站新加坡

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《國企紅籌》

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中信証券（０６０３０）通關後開戶數目和產品銷量明顯增加

中糧包裝（００９０６）公眾持股量仍約２１﹒７２％，低於最低規定

中集安瑞科（０３８９９）年初至今燃料罐訂單逾９億元人民幣

國銀金租（０１６０６）１２億元人民幣出租供電、供水等附屬設備

中國財險（０２３２８）于澤轉任副董事長

中關村科技租賃（０１６０１）訂立融資租賃協議

濱海投資（０２８８６）旗下公司與天津創業環保達成戰略協議，為八里台鎮供熱

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《神州民企》

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大明國際（０１０９０）公眾持股量約２０﹒７１％，低於最低規定

都市麗人（０２２９８）主席增持約３６４萬股，涉資１４５﹒７萬元

恒大地產新增４﹒７５億被執行，累計超過３７０億

世茂（００８１３）旗下深圳地標項目遭司法拍賣，此前陷爛尾泥沼

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《中國要聞》

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開放原子全球開源峰會６月１１－１３日在京舉行

星巴克在華門店將增至９０００家，堅持直營模式

公安部表示對欺詐發行證券絕不姑息，對違規披露零容忍

中國５月官方製造業ＰＭＩ跌至４８﹒８％，遜預期；ＰＭＩ五個月低，分析指增長陷瓶頸，地

產金融壓力大

澳新表示數據弱缺乏內需支撐，未來幾周有機會降準

上海市委書記晤戴蒙，摩通稱留在中國，無論順境逆境

人行支持上海申建國家級綠色金融改革創新試驗區；人行１３０億逆回購利率持平，淨投放１１

０億

工信部部長金壯龍晤馬斯克，交換新能源汽車發展意見

潘功勝會見富蘭克林鄧普頓集團總裁，就投資機會交流

４月上海新發企業貸款平均利率３﹒５７％，歷史最低

未按規定公示年報，深圳小鵬汽車科技被列經營異常

國家金融監督管理總局表示正式在上海開設再保險國際板

陸家嘴論壇下周召開，李雲澤、龔正擔任共同輪值主席

傳滬深交易所拒低收入區縣新增城投債，官媒表示假消息

內地６月１日起執行新輸配電價，分類分電壓等級收費

南方電網用電負荷突破２億千瓦，較去年提前３５天

首屆中國國際供應鏈促進博覽會１１月底在京舉辦

統計局表示經濟景氣回落，產能釋放受抑制致ＰＭＩ續跌

新開發銀行行長稱將推動國際金融治理體系變革

國務院表示加強醫療保障基金使用常態化監管

北京首季文化產業收入４５４２億，同比增１１％

國家網信辦表示個人信息出境需訂合同１０日內備案

廣東銀保監表示爭取擴大跨境車險「等效先認」實施範圍

習近平稱要加快推進國家安全體系和能力現代化

ＡＰＥＣ工商領導人中國論壇６月１７日北京舉行

易居研究院內房榜單：萬科居首，綠城中國新晉十強

深圳首筆帶押過戶住房公積金貸發放，惟中介熱情不高

傳１０億買萬達旗下支付公司，抖音稱僅初步接洽

外電指萬達擬賣數字支付牌照，潛在買家包括字節跳動

藍光發展成首隻退市房企Ａ股，下周二摘牌不設逃生門

北京副中心行政辦公區工程辦原主任鄭志勇接受調查

國泰君安助比亞迪汽金發行８８億元綠色車貸ＡＢＳ

國家發改委堅決杜絕借節能、雙碳搞「拉閘限電」

商務部長王文濤晤馬斯克：支持外企在華長期穩定發展

廣州５月電網負荷破紀錄，按年暴增逾兩成

交易商協會對渤海證券等７家金融機構啟動自律調查

多家問題房企達到Ａ股強制退市條件，摘牌潮勢湧現

穆迪指中國銷售趨穩，預計房地產行業持續信用分化

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒２６％，鴻海與英偉達合作研發自動駕駛

國台辦表示境外上市新規適用主要經營業務在大陸的台企

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《國際要聞》

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中印驅逐對方所有記者，外交部表示中方不得不適當反制

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《外圍經濟》

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南韓努力爭取ＭＳＣＩ歸類為發達國家

富國銀行分析師認為投資者對銀行估值過低

巴西信用卡利率飆升至４４７厘，創六年來新高

方舟投資減持英偉達，錯過大部分升幅

智利鋰產量未來１０年排名將跌至第三位

澳洲儲備銀行行長表示會根據數據決定是否加息

美國大企業有至少６４１億美元的隱藏債務

美國眾院債限投票在即，共和黨保守派揚言罷免麥卡錫

英偉達盤中市值一度突破１萬億美元

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《大國博弈》

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中方拒中美防長會晤請求，國防部表示對話不能沒有原則

美軍機遭中國戰機攔截，美國表示不必要的挑釁性動作

外交部表示堅決反對美方以涉毒品犯罪為由的無理制裁

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《ＡＩ熱潮》

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深圳推進千行百業＋ＡＩ，孵化高智能生產機器人

百度（０９８８８）設１０億元文心投資基金，啟動「文心杯」創業大賽

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《其他消息》

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港府申請開設３編外職位，籌劃２０２５年全運會在港賽事

丘應樺稱百分百擔保貸款已批逾６﹒２萬宗申請，毋須設覆檢機制

保監局表示首季毛保費總額跌７％，內地客新造業務保費升２７倍

陳茂波稱港股發展空間大，未來數個月將推人民幣計價股票交易

受颱風瑪娃影響，香港航空取消明天４班往來香港至沖繩航班

許正宇稱香港投資管理公司已與部分機構初步洽談，考慮作出投資

貼現窗投放流動性創逾兩年高，金管局表示港元市場繼續平穩有序運行；金管局４月新批出按揭

貸款額按月減少２１﹒２％；４月底外匯基金總資產按月減４４２億元；４月港元存款降０﹒４

％，人民幣存款升４﹒９％

許樹昌稱疫情最大問題是市民對疫苗猶豫，日後需做好公民教育

投資推廣署推出全球Ｆａｓｔ Ｔｒａｃｋ計劃２０２３

康文署研引入大灣區等境外救生員

運輸署長表示城巴新巴合併不會導致票價上升或縮減路線

醫管局周末澳洲招募醫生

改革草案首讀，港府冀明年１月１日組成新一屆區議會

王沛詩再獲委任為監警會主席，任期兩年

李小加稱滴灌通澳門金融資產交易所８月正式營運

深股通額度全日用２億元，外資結束兩日淨流入；滬股通額度全日用近２９億元，外資淨流出３

８億元

新加坡私宅樓價超越香港，冠絕亞太區４５城市

長江捐款熱線周六再為公益金籌款，「你捐１蚊佢捐２蚊」

ＩＭＦ再肯定香港國際金融中心地位，陳茂波表示歡迎

本財年首月赤字３４８億元，財政儲備８０００億元

謝邱安儀料４月零售僅錄單位數升幅，暑假或錄低雙位數增長

證監會與警方對涉嫌從事非法賣空及欺詐活動的疑犯採取聯合行動

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