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即市新聞

01/06/2023 07:50

《國金頭條》中國製造業萎縮引發擔憂，美股５月最後交易日下挫

　　《經濟通通訊社１日專訊》美股在５月最後一個交易日下跌。中國５月份製造業活動進一步
萎縮，引發對於全球經濟前景的擔憂。雖然兩位聯儲局官員暗示６月暫不加息，但也未能提振市
場表現。
　　道指數下跌１３４﹒５１點，或０﹒４％，報３２９０８﹒２７點，月線跌３﹒５％。標普
５００下跌２５﹒６９點，或０﹒６％，報４１７９﹒８３點，再度失守幾天前剛突破的
４２００點關口，按月漲幅收窄至０﹒３％。納指跌８２﹒１４點，或０﹒６％，報
１２９３５﹒２９點，但月線大漲５﹒８％。
　　地區性銀行股下挫，大型科技股漲勢也暫歇，今年以來上漲近兩倍的輝達下跌逾５﹒５％。
分析指，今年以來美股漲勢大部分是由少數科技股推動，但這並非牛市初期的常見狀態。市場小
範圍的局部漲勢難以持久，其他行業也需要跟上。
　　此外，投資者也在關注美國債務上限進展，眾議院計劃在當地時間周三（３１日）晚間進行
全院表決。
　
＊聯儲局官員暗示暫不加息，打壓美元漲勢＊
　
　　美匯指數於紐約尾盤報１０４﹒１４。受美國４月職位空缺超過分析師預期的推動，美元早
盤躍升，但聯儲局官員暗示６月暫不加息，打壓了美元的漲勢。美元兌日圓在動盪交投中下跌
０﹒４％，至１３９﹒２７。歐元兌美元報１﹒０６７１，在５月份下跌３﹒２％，創下
２０２２年４月份以來最大月跌幅。
　　黃金期貨收高，紐約期金上漲５美元，報每盎司１９８２﹒１美元，但５月仍下挫１﹒８％
，是２月以來月線首度收黑，反映美元升值帶來的壓力。
　　原油延續了本周跌勢，紐約期油下跌１﹒３７美元，報每桶６８﹒０９美元。布蘭特期油下
跌８８美仙，報每桶７２﹒６６美元。（ｊｆ）

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