《運籌帷幄－梁業豪》當年原稿件帶來的感概

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則分別屬於顯著向淡和偏好。對筆者而言，６月應該是一個開心的月份，但今年應該不是

。上星期在家中執拾物件，找到很多筆者《香港經濟日報》投資專欄的原稿件，感慨萬分。當年

每逢港股因假期或風暴休市，筆者便因少了稿費收入而感到有點不開心。自從來自其他工作的收

入增加後，筆者為了保持與讀者的聯繫，依然繼續供稿，高峰期擁有三個報章專欄。

其實，只要被欣賞和尊重，筆者都會寫下去。２００８年３月２５日開始，筆者改為只於《

經濟通》和個人社交網絡內發表分析文章。這個專欄與「窩輪豪情」專欄經常都能夠於「十大人

氣文章榜」上出現，確實為筆者提供了繼續寫下去的動力，令筆者一直放棄其他工作上或人生中

的選擇。身邊的好朋友多年來不斷地提醒筆者作出理性的取捨，所謂凡事有失總有得；也許筆者

真的要好好思量一下，如何為騰出的時間找到人生的喜悅了。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

