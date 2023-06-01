《套期保值－蕭猷華》恒指「五窮」應驗，會否出現「六絕」？

《套期保值》恒生指數昨天（３１日）下跌３６１點，收報１８２３４點，５月累計下跌
１６６０點，或８﹒３％，應驗了「五窮」，那麼６月會否出現「六絕」？然後７月才「翻身」
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內地昨日公布５月官方製造業指數ＰＭＩ，跌至五個月低位，報４８﹒８，比４月的
４９﹒２還要差。製造業ＰＭＩ有五個分類指數，只有供應商配對時間指數高於臨界點，為
５０﹒５，較上月升０﹒２，反映原材料供應商能按時或加快交貨；其餘四類為生產指數、新訂
單、原材料庫存和從業人員指數，皆跌至收縮區間，大宗商品價格回落，反映需求不足，估計內
地最快本月釋放流動性，降低存款準備金和引導利率下調，否則下半年經濟仍不樂觀。
外圍環境充滿不確定性，美國６月會否加息？下半年會否經濟衰退？中美關係、美國債務問
題、銀行業危機等，仍困擾市場，本地投資者入市意欲低迷，成交薄弱。從恒指過去１０年歷史
數據來看，「五窮」後，出現「六絕」的機會有三分之二，估計恒指或要再尋底，才能吸引資金
入市。故此，投資者要有兩手準備，６月買平貨，迎接「七翻身」。
《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》
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