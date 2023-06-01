  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/06/2023 08:22

《套期保值－蕭猷華》恒指「五窮」應驗，會否出現「六絕」？

　　《套期保值》恒生指數昨天（３１日）下跌３６１點，收報１８２３４點，５月累計下跌
１６６０點，或８﹒３％，應驗了「五窮」，那麼６月會否出現「六絕」？然後７月才「翻身」

　　內地昨日公布５月官方製造業指數ＰＭＩ，跌至五個月低位，報４８﹒８，比４月的
４９﹒２還要差。製造業ＰＭＩ有五個分類指數，只有供應商配對時間指數高於臨界點，為
５０﹒５，較上月升０﹒２，反映原材料供應商能按時或加快交貨；其餘四類為生產指數、新訂
單、原材料庫存和從業人員指數，皆跌至收縮區間，大宗商品價格回落，反映需求不足，估計內
地最快本月釋放流動性，降低存款準備金和引導利率下調，否則下半年經濟仍不樂觀。
　　外圍環境充滿不確定性，美國６月會否加息？下半年會否經濟衰退？中美關係、美國債務問
題、銀行業危機等，仍困擾市場，本地投資者入市意欲低迷，成交薄弱。從恒指過去１０年歷史
數據來看，「五窮」後，出現「六絕」的機會有三分之二，估計恒指或要再尋底，才能吸引資金
入市。故此，投資者要有兩手準備，６月買平貨，迎接「七翻身」。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話01/06/2023
【虛幣世界】分析料加密貨幣或迎來低潮，因美元流動性改善
人氣文章財經熱話31/05/2023
香港電訊：外遊和訪港漫遊收入已回復至疫前六成及五成
人氣文章中國故事31/05/2023
《神州經脈》官方PMI遜預期　滬指5月挫3%　外資高層紛訪華
人氣文章財經熱話31/05/2023
【月結－中特估．值】中特估趁低吸納？專家詳談ATM部署策略！
人氣文章財經熱話31/05/2023
【月結－債限風波】債限問題影響短暫 恒指宜守穩萬八關
人氣文章財經熱話31/05/2023
領展受供股影響分派大減股價曾插6%　大摩仍看62元可趁低吸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金