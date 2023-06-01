《行內行外－梁崇讓》「電子金融」無遠弗屆規管難度高嗎？

《行內行外》Ｓｅｌｌ ｉｎ Ｍａｙ，５月香港股票市場因缺乏資金和利好消息令恒生指

數疲弱向下尋底，成交減縮更跌穿１８５００點水平，而金融市場所談論的已不再是ＳＰＡＣ和

家族辦公室如何吸納資金和吸引投資者等議題，反見在美債務上限問題仍未解決前，民間媒體和

評論卻多漸提及或議論「去美元化」的實際問題。自港幣與美元掛勾，港幣是否＝美元？從字面

解說「去美元化」意味甚麼？因此特區政府有關官員對外都絕口不提「去美元化」這四個字，甚

至是不敢提，相信這也屬正常的情況，不過政府官員現常用「大勢所趨」的口徑來推行既定政策

，現「去美元化」或以本幣作為貿易結算已成為國際趨勢，真不知特區官員對這個「大勢所趨」

又有何說法了？有關當局內部有否討論？局外人自然不知道。



＊數碼港元＊



近日香港官員在金融創新領域上積極提及「數碼港元」，一直以來香港電子支付的普及性遠

遠及不上內地，多年前在內地支付任何消費已全是利用電子支付系統，再不需要帶備任何現金。

今天香港的電子支付仍未普及，香港的八達通本是香港最早和也屬先進的電子支付系統，但由於

沒有積極發展和有多方面的限制，總不能令其支付功能提升和普及化，雖然在２０１８年香港金

融管理局推出「轉數快」快速支付系統，提高了個人和商戶的零售支付服務效率，但此系統還是

未能在港普及。近年內地支付寶系統進佔香港電子支付市場，這才令香港的電子支付市場活躍起

來，但可惜至今香港仍有很多地方消費還是要用現金交易，作為中國的一部分，又號稱國際城市

和金融中心，究竟算不算是落後於內地呢？又要找學者來評論了！

至於近日特區政府高調推廣的「數碼貨幣」並不是新鮮事物和創新品牌，市場上早有多種名

稱，國內稱為數字人民幣，又稱數位貨幣電子支付，即貨幣以電子形式支付，價值與貨幣同等，

在內地是由中國人民銀行發行的數字形式法定貨幣，由指定營運機構參與運營並向公眾兌換，其

價值被肯定，也可用於消費和服務等交易，這與虛擬貨幣的局限性有所不同，內地在多個省市進

行數字人民幣測試已有多年，究竟何時才正式全國通用？還待內地官方正式公布，去年香港就數

字人民幣在香港使用進行了技術測試，期望日後能利用香港「轉數快」支付系統以互聯互通使用

，更可充分發揮離岸人民幣中心的作用，未來可為兩地居民在大灣區一小時生活圈提供更方便更

快捷的跨境支付方法和工具，這應也是大灣區一小時生活圈的主要概念。

其實數碼貨幣是電子貨幣形式的替代貨幣，電子支付早已在內地普及，這幾年全球興起虛擬

貨幣掘幣潮和瘋炒虛擬貨幣，而內地政府全面禁止這股虛擬潮便積極加快研究數字人民幣的可行

性，全球先進國家有見及此都對數碼貨幣展開研究，美國政府雖然曾聲言要加快推行數碼貨幣的

速度，希望與中國爭一日之長短，並可減少「去美元化」的速度，但據外媒報導美國銀行業普遍

認為在美國發行數碼貨幣是弊大於利，並會引致貸款成本上升。



＊發牌規管＊



近年美國息口上升，有多家美國銀行破產，加上美國經濟下行風險越來越大，因此美國內部

對推進數碼貨幣還是爭議極大，恐怕仍是在紙上談兵的階段，其實這也正是兩國的意識形態有所

不同所致。除了「數碼港元」，令業界較為關注的是上月２３日香港證監會發表的《有關適用於

獲證券及期貨事務監祭委員會發牌的虛擬資產交易平台營運者的建議監管規定的諮詢總結》，證

監會表示考慮了廣泛的意見及提議後，已修改或釐清部分建議規定，《適用於虛擬資產交易平台

營運者的指引》將於２０２３年６月１日生效。正如所料，在商業社會生意來源最為重要，沒有

收入又如何維持經營，因此絕大多數回應者均同意有關容許持牌交易平台營運者向零售投資者提

供服務的建議，不過香港證監會強調香港全面的虛擬資產監管框架仍會依循「相同業務、相同風

險、相同規則」原則，以提供妥善的投資者保障並管控主要風險，更會訂立多項適用於持牌交易

平台的標準和規定，其中包括穩妥保管資產、分隔客戶資產、避免利益衝突及網絡保安等指引，

監管當局同時表示歡迎已準備好遵守證監會標準的虛擬資產交易平台營運者申領牌照，而無意申

領牌照的營運者，則應以有序方式結束香港業務。

令人感到意外的是中國中央電視台罕有地報導了香港證監會宣布６月１日起接納數位資產交

易牌照的申請，更稱這正是推動加密貨幣交易所合法法的進程，報導一出，令部分業界解讀為中

央支持虛擬貨幣在港合法炒賣，曾一度引起幣界表現興奮，但該視頻不久又被下架，那中央的態

度還是要各自揣測了。《總結》發表後，大部分業界人士都表示歡迎，認為可在淡靜的股票市場

添加生機，多一渠道增加收入，照道理應是如此，只是如交易仍是以「零佣金」下進行，那試問

中介法團又靠甚麼來增加收入呢？此外有評論質疑在互聯網世代，很難杜絕投資者透過海外平台

進行虛擬資產交易，而這些交易是否屬違法？現時在港對外匯交易也有規管，但仍有不少香港公

司和中港人士利用互聯網和海外平台進行外匯交易買賣，至於沒有受特別規管的倫惇金和虛擬貨

幣買賣同樣也是如此，政府有關當局似乎無法禁絕。而受香港證監會規管的第３類受規管活動（

槓桿式外匯交易），現時的發展如何？日後受規管的虛擬資產牌照會否又是外匯牌照公司的翻版

呢？木宰羊！政府有關官員可有答案嗎？



＊後記＊



由美國發起的中美科技晶片戰愈演愈烈，「行內行外」曾提及晶片在現世代的重要性，尤其

是應用在人工智能和軍事科技上，沒有先進晶片，科技發展的道路不容易進步，美國在２０１９

年率先打壓華為，其後更對中國其他科技企業以及晶片作出多方面的逐步進逼，至今中國終於出

手還以顏色，宣布禁止國內企業採購美國晶片公司美光產品，明顯美國以國家安全為由封殺中國

，中國現以其人之道還治其人之身。有評論員認為這才是中美科技戰真正的開始，中美科技之爭

如何發展難以預料，至於有沒有其他國家從中有所得益也是無從估計。

日前中國商務部長王文濤先後與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪會面，中國駐美大使謝

鋒赴美履新會見美國副國務卿努蘭，這是否意味中美在經貿及外交上開始恢復接觸，並有望開始

正常化，是否如此？有待觀察！但有接觸總好過不接觸吧。此外中國政府歐亞事務特別代表李輝

正與多個代表會面斡旋俄烏問題，可是另一方面又傳出拜登政府擬制訂行政命令限制美國企業投

資中國國防工業，坦白說美國資金欲想投資中國軍工或敏感行業，料中國政府也未必會同意。其

實中美雙方核心利益並不相同，要真正和解不容易，只望減少磨擦或緩和衝突而已，那世界政經

局勢的變化，真要看事態的發展了。

在香港證監會發表《有關適用於獲證券及期貨事務監祭委員會發牌的虛擬資產交易平台營運

者的建議監管規定的諮詢總結》之前，歐盟財長理事會早已批准了虛擬貨幣市場規法案

（ＭｉＣＡ）預計於２０２４年實施，預計美英也會通過同樣的法律規則。據報導該法案規定，

發行、交換、保管虛擬貨幣的經營者必須取得區內單一的許可證，從２０２６年１月開始，經營

者有義務獲得虛擬貨幣的匯款人和收款人的名字。至於香港證監會的指引，表示虛擬資產交易平

台需要滿足投資者的保障，除了要繳足股本、還要遵守反洗錢和認識客戶指引、私鑰管理、平台

業務範圍、避免利益衝突及網路保安等多個方面的條件，才有可能獲得牌照。

有業界人士認為香港要取得虛擬資產交易牌照，最難的是招聘到符合監管要求的高管，指出

香港對於交易所的合規性非常看重，對於交易所的負責主管還特別提出需要有３年行業經驗，最

好是合規交易所，還需要２個香港本地負責主管（ＲＯ）來擔任虛擬資產服務提供商

（ＶＡＳＰ）的行政董事，且這２名ＲＯ需要有３年虛擬資產行業經驗，其他高管也需要給香港

證監會做背景調查，相信除了有背景有實力的公司才能有能力找到完全符合以上資格的人士外，

其他中小型公司應不容易找到了，當然有關行業經驗是否存有彈性和如何界定？又是要由有關當

局解說了。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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