《缸邊隨筆－石鏡泉》醜婦見家翁了

《缸邊隨筆》美提國債上限紛擾終告段落，可能會於港周三（３１日）晚，由美國眾議院表

決。如通過接受共和黨議長麥卡錫與拜登妥協下的方案，就萬事大吉，但如這個提債方案醜婦不

獲美眾議員一眾家翁接納，那就麻煩了。



這個醜婦見家翁的必然事，在今年１月已被安排了。１月１６日筆者有文：《美債違約？》

就報道過：



高盛經濟師Ｊａｎ Ｈａｔｚｉｕｓ於１月上旬在其報告中指出：



Ｔｈｅ ｄｅｂｔ ｌｉｍｉｔ ｌｉｋｅｌｙ ｐｏｓｅｓ ｔｈｅ ｇｒｅａｔｅｓｔ

ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｒｉｓｋ ｎｅｘｔ ｙｅａｒ， ａｎｄ ｗｅ ｅｘｐｅｃｔ

ｉｔ ｔｏ ｒｉｖａｌ ｔｈｅ ２０１１ ｅｐｉｓｏｄｅ ｉｎ ｉｔｓ

ｄｉｓｒｕｐｔｉｏｎ ｔｏ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｍａｒｋｅｔｓ ａｎｄ ｔｈｅ

ｅｃｏｎｏｍｙ﹒



２０１１年、２０１３年美國也鬧國債到上限，共和民主兩黨基於各自黨選民利益（為選票

）而各不讓步。結果是美國政府要停擺（關門，不提供服務）。



美國債１月１６－２０日會見頂，但暫時不會即時出現２０１１年或２０１３年美國政府停

擺，因為美財政部會用上乾坤大挪移及緊急程序，去發行短期票據，借入短綫（這在一定程度上

，可以由美財政部操控）去頂支出，這可以頂到今年９月、１０月左右。但由現時到今年１０月

市場會有乜反應？可以史為鑑。



在國債到頂前３０天，市場美國債息會升，一直到問題解決為止。



當有國債上限爭拗時，美國ＶＩＸ市場會有大波動，即無論好友淡友，可以隨時被國會爭拗

，左一巴，右一巴。



雖然提升美國債上限的爭拗會帶來市場不穩定，但終可解決。那麼高盛的經濟分析師又為甚

麼今次要擔心，認為「今次債務上限帶來的麻煩，比十年前更高」？



美國眾議院長麥卡錫（Ｍｃ Ｃａｒｔｈｙ）在經過１５輪投票後才勝出，是１６４年來最

難產的議長選舉。在整個爭取票源的過程中，麥卡錫不斷向民主黨和共和黨員妥協。此中最大的

讓步是向保守派「自由黨團」（Ｆｒｅｅ Ｃａｕｃｕｓ）讓步，才當選。而「自由黨團」成員

似乎認為美國債務違約不見得是壞事，反而能迫使政府削減支出。



這便麻煩了，如「自由黨團」真堅執要置諸死地而後生，則美國政府停擺，甚至出現前所未

有的美債違約是可能的。因為今時的美國政客只顧自己利益，少理美國整體利益。



美國國會是掌控美國財政預算的大管家，今時是由共和黨掌控，如今次美國國會通過了個節

約性的財政預算案，此中應包括加稅、削支出。而又當這個預算案不被民主黨掌控的參議院退回

來，又由於麥卡錫今次為要贏得支持票，同意修改了一項議會規則，只需一名議員提出動議，就

能發起罷黜議長動議（Ｍｏｔｉｏｎ ｔｏ ｖａｃａｔｅ）。這就會使美國面臨重選議長（又

要１５輪投票）及債務違約的雙重考驗，兩者其中之一出錯（時間上遲了）就會有美國債務違約

。



如出現此情況，美財政部就只好不斷發行短期國庫券去還到期之債及頂住支出，動用存放在

美聯儲局的現金，以及暫停付款予政府信託，如社會福利基金等。



＊麥卡錫可能是最大變數＊



美國眾議院共和黨的家翁們有幾不ｌｉｋｅ麥卡錫與拜登造出來的醜婦？



自由團黨可能會出到他們早於今年１月已部署好的撒手鐧，把麥卡錫這位主席拉下馬，真做

到。美眾議員第一件事是要重選議長，１月時，麥卡錫是要經歷１５次協商選舉，才被選出來，

就算選一次是要一天，也要１５天，如選一次要三天，那就要４５天或以上。



麥卡錫與拜登這個ｄｅａｌ在共和黨人言有幾醜，我們不用理。



市場認為提升債務上限危機已解，故有關的恐懼指數下跌了，如果麥卡錫的主席位真被拉下

馬，這個指數應回升。如回升不逾上次高位，即是市場仍是樂觀的。



市場認為提升債務上限危機已解，故Ｔ－Ｂｉｌｌ息下，如無意外，Ｔ－Ｂｉｌｌ息會於６

月底再下，至７月初見出低位，然後稍回升後，便穩定下來，但如這個債務危機要十多日以至逾

月先能解決，這個Ｔ－Ｂｉｌｌ息率曲綫就會聞「鬥」起舞，金融市場有多紛亂，等看戲。《資

深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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