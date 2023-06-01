《專家之言－黃德几》港華智慧能源受惠工商業復甦，售氣量料改善

《專家之言》港華智慧能源（０１０８３）的業務主要在內地銷售管道燃氣及其他能源、燃

氣接駁及延伸業務，近年亦投入發展光伏、儲能、能效管理、碳及電力交易等範疇。集團早前與

煤氣（００００３）發表聯合公布，港華智慧能源透過減少對上海燃氣出資額，退出其在上海燃

氣持有的２５％股本權益投資，代價為４６﹒６３億元人民幣；完成後，港華智慧能源將不再擁

有上海燃氣任何股本權益。



＊退股上海燃氣錄６﹒１億人幣收益，去年營業額增１７％＊



受到疫情和封城等多種因素影響，導致上海燃氣平均銷售價格低於平均採購價格，上海燃氣

去年的除稅後虧損淨額大增至２９﹒１億元人民幣。根據港華智慧能源２０２２年報，在去年下

半年開始分佔上海燃氣的虧損５﹒８９億元。港華智慧能源將退出事項所得款項淨額４６﹒６億

元，用作集團的一般營運資金。煤氣和港華智慧能源各自預計將就退出事項，確認扣除交易成本

及開支後未經審核除稅前淨收益６﹒１３億元人民幣。

２０２２年度，港華智慧能源的營業額２００﹒７３億元，按年增加１７﹒２％，惟國際能

源價格高企影響下，純利倒退２３％至９﹒６５億元。未計入可換股債券嵌入式衍生工具部分之

公平值變動收益５﹒３１億元，以及下半年開始分佔上海燃氣的虧損５﹒８９億元，股東應佔稅

後營業溢利為１０﹒２３億元，按年減少３６﹒５％。

期內，集團銷售管道燃氣及能源的收入按年增加１９﹒４％至１６６﹒６５億元，佔總收入

的８３％。集團目前的城市燃氣項目累計數目為１８３個，年內新增項目７個。截至２０２２年

底，集團在內地２４個省、自治區、直轄市累計擁有３６３個項目，包括城市燃氣和可再生能源

項目等。集團總客戶數目１５９３萬戶，年內新增客戶８４萬戶。



＊去年售氣量升５％，料今年有雙位數增幅＊



去年度，集團整體燃氣銷售量按年上升５％至１５２﹒５億立方米，當中民用和工業售氣量

分別增加８％和２％，商業售氣量受疫情影響下降４％。集團估計今年上半年的售氣量按年上升

９％，隨著疫情過去、工商業復甦，預計全年售氣量有雙位數增幅，惟人民幣貶值，或對匯兌方

面造成影響。另外，集團目標爭取２０２５年為２００個高排放的工業園區打造「零碳智慧園區

」，並提供綜合能源解決方案。

走勢上，目前企穩５０天線，ＭＡＣＤ熊差距擴大，惟ＳＴＣ％Ｋ線回升至接近％Ｄ線，可

考慮３﹒３５元以下吸納，反彈阻力３﹒８元，不跌穿３﹒１２元續持有。《金利豐證券研究部

執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



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