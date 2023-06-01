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01/06/2023 09:05

《專家之言－黃德几》港華智慧能源受惠工商業復甦，售氣量料改善

　　《專家之言》港華智慧能源（０１０８３）的業務主要在內地銷售管道燃氣及其他能源、燃
氣接駁及延伸業務，近年亦投入發展光伏、儲能、能效管理、碳及電力交易等範疇。集團早前與
煤氣（００００３）發表聯合公布，港華智慧能源透過減少對上海燃氣出資額，退出其在上海燃
氣持有的２５％股本權益投資，代價為４６﹒６３億元人民幣；完成後，港華智慧能源將不再擁
有上海燃氣任何股本權益。
　
＊退股上海燃氣錄６﹒１億人幣收益，去年營業額增１７％＊
　
　　受到疫情和封城等多種因素影響，導致上海燃氣平均銷售價格低於平均採購價格，上海燃氣
去年的除稅後虧損淨額大增至２９﹒１億元人民幣。根據港華智慧能源２０２２年報，在去年下
半年開始分佔上海燃氣的虧損５﹒８９億元。港華智慧能源將退出事項所得款項淨額４６﹒６億
元，用作集團的一般營運資金。煤氣和港華智慧能源各自預計將就退出事項，確認扣除交易成本
及開支後未經審核除稅前淨收益６﹒１３億元人民幣。
　　２０２２年度，港華智慧能源的營業額２００﹒７３億元，按年增加１７﹒２％，惟國際能
源價格高企影響下，純利倒退２３％至９﹒６５億元。未計入可換股債券嵌入式衍生工具部分之
公平值變動收益５﹒３１億元，以及下半年開始分佔上海燃氣的虧損５﹒８９億元，股東應佔稅
後營業溢利為１０﹒２３億元，按年減少３６﹒５％。
　　期內，集團銷售管道燃氣及能源的收入按年增加１９﹒４％至１６６﹒６５億元，佔總收入
的８３％。集團目前的城市燃氣項目累計數目為１８３個，年內新增項目７個。截至２０２２年
底，集團在內地２４個省、自治區、直轄市累計擁有３６３個項目，包括城市燃氣和可再生能源
項目等。集團總客戶數目１５９３萬戶，年內新增客戶８４萬戶。
　
＊去年售氣量升５％，料今年有雙位數增幅＊
　
　　去年度，集團整體燃氣銷售量按年上升５％至１５２﹒５億立方米，當中民用和工業售氣量
分別增加８％和２％，商業售氣量受疫情影響下降４％。集團估計今年上半年的售氣量按年上升
９％，隨著疫情過去、工商業復甦，預計全年售氣量有雙位數增幅，惟人民幣貶值，或對匯兌方
面造成影響。另外，集團目標爭取２０２５年為２００個高排放的工業園區打造「零碳智慧園區
」，並提供綜合能源解決方案。
　　走勢上，目前企穩５０天線，ＭＡＣＤ熊差距擴大，惟ＳＴＣ％Ｋ線回升至接近％Ｄ線，可
考慮３﹒３５元以下吸納，反彈阻力３﹒８元，不跌穿３﹒１２元續持有。《金利豐證券研究部
執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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