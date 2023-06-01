恒指半日升１４９點報１８３８３，藥明美團齊飆５％，蒙牛跌５％

《經濟通通訊社１日專訊》美國眾議院以３１４票支持，１１７反對，通過總統拜登與共和

黨議長麥卡錫促成的債務上限法案，將交由參院審議，有望避免美國違約。

另外，內地５月製造業供需小幅擴張，供應鏈繼續恢復，今日公布的５月財新中國製造業採

購經理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒９，較４月回升１﹒４個百分點，時隔兩個月重回擴張區間，

市場原預期與上月持平。

港股上揚，恒生指數半日收報１８３８３，升１４９點或０﹒８２％，主板成交

７５７﹒１２億元。恒生中國企業指數報６２２０，升５６點或０﹒９２％。恒生科技指數報

３６９８，升７１點或１﹒９７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３２０﹒８元，升１０﹒２元或３﹒２８％，成交４４﹒６９億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報７８﹒８５元，升０﹒９５元或１﹒２２％，成交３７﹒４７億元；美

團收報１１５﹒８元，升５﹒６元或５﹒０８％，成交２８﹒７１億元。國指三大成交股份依次

為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美

團。

藥明生物（０２２６９）升５﹒３７％，報４２﹒２元，該股成交約１９３４萬股，涉資

８﹒０２億元，盤中高見４２﹒８元，最低見３９﹒８５元；京東集團（０９６１８）升

４﹒５３％，報１３１﹒６元；新奧能源（０２６８８）升４﹒５１％，報９５﹒１元；百度

（０９８８８）升４﹒１％，報１２４﹒３元；創科實業（００６６９）升３﹒２３％，報７５

元。

另外，蒙牛乳業（０２３１９）逆市跌４﹒６１％，報２９元，該股成交約８０４萬股，涉

資２﹒３８億元，盤中高見３０﹒３５元，最低見２８﹒９元；恒地（０００１２）跌

３﹒８２％，報２３﹒９元。（ｋｙ）

