  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/06/2023 12:06

恒指半日升１４９點報１８３８３，藥明美團齊飆５％，蒙牛跌５％

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國眾議院以３１４票支持，１１７反對，通過總統拜登與共和
黨議長麥卡錫促成的債務上限法案，將交由參院審議，有望避免美國違約。
　　另外，內地５月製造業供需小幅擴張，供應鏈繼續恢復，今日公布的５月財新中國製造業採
購經理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒９，較４月回升１﹒４個百分點，時隔兩個月重回擴張區間，
市場原預期與上月持平。
　　港股上揚，恒生指數半日收報１８３８３，升１４９點或０﹒８２％，主板成交
７５７﹒１２億元。恒生中國企業指數報６２２０，升５６點或０﹒９２％。恒生科技指數報
３６９８，升７１點或１﹒９７％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３２０﹒８元，升１０﹒２元或３﹒２８％，成交４４﹒６９億
元；阿里巴巴－ＳＷ收報７８﹒８５元，升０﹒９５元或１﹒２２％，成交３７﹒４７億元；美
團收報１１５﹒８元，升５﹒６元或５﹒０８％，成交２８﹒７１億元。國指三大成交股份依次
為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美
團。
　　藥明生物（０２２６９）升５﹒３７％，報４２﹒２元，該股成交約１９３４萬股，涉資
８﹒０２億元，盤中高見４２﹒８元，最低見３９﹒８５元；京東集團（０９６１８）升
４﹒５３％，報１３１﹒６元；新奧能源（０２６８８）升４﹒５１％，報９５﹒１元；百度
（０９８８８）升４﹒１％，報１２４﹒３元；創科實業（００６６９）升３﹒２３％，報７５
元。
　　另外，蒙牛乳業（０２３１９）逆市跌４﹒６１％，報２９元，該股成交約８０４萬股，涉
資２﹒３８億元，盤中高見３０﹒３５元，最低見２８﹒９元；恒地（０００１２）跌
３﹒８２％，報２３﹒９元。（ｋｙ）

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS01/06/2023
【FOCUS】買房客「佛系」　內房商唏噓
人氣文章國際動態01/06/2023
褐皮書撐暫停加息:全美多地出現招聘放緩和通脹降溫
人氣文章財經熱話01/06/2023
南航增發AH股集資兼人幣持續走弱　三大航逆市下挫可以點部署？
人氣文章市場動向01/06/2023
第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」圓滿結束！ 重量級名人嘉賓出席 會場氣氛熱烈盛況空前
人氣文章財經熱話01/06/2023
《午市前瞻》市況改善可部署油股等中特估 港交所領展可入手
人氣文章國際動態01/06/2023
美國眾議院通過債務上限法案，美國違約疑慮緩解
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金