《盤後部署》內房股弱勢，三桶油回升，中石油、中海油如何部署？

《經濟通通訊社１日專訊》恒指在６月首個交易日低開４４點，報１８１９０。龍湖

（００９６０）繼續弱勢，今日低開２﹒３９％，報１４﹒７元；中石化（００３８６）低開

２﹒０３％，報４﹒８３元。科技股京東集團（０９６１８）則高開１﹒９１％，報１２８﹒３

元；聯想（００９９２）更高開２﹒５８％，報７﹒５５元。

恒指開市初段很快止跌回升，重磅科技股除了京東集團外，騰訊（００７００）及美團

（０３６９０）都獲買盤，帶動恒指在早市尾段一度升逾２２０點至１８４６５。半日仍升

１４９點，報１８３８３。不過，以龍湖為首的內房股持續受壓，餐飲、體品、啤酒等內需股表

現同樣平淡，限制了恒指的升勢，其後升幅逐漸蒸發。恒指最終收報１８２１６，跌１７點或

０﹒１％，主板成交１２８５﹒１４億元。國企指數報６１４９，跌１３點或跌０﹒２２％。恒

生科技指數報３６３０，升４點或升０﹒１１％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２０４，平收，成交４００９﹒８１億元人民幣；深證成

份指數報１０８３５，升４２點或升０﹒３９％，成交２４５８﹒７６億元人民幣。



＊京東升３﹒２６％，６１８購物節報喜＊



京東集團的６１８購物節開始，１０分鐘銷售額破億人民幣的品牌數量按年增加２３％，近

五成中小商家成交額增長超過２倍。股價收市升３﹒２６％，報１３０元，該股成交約２１８０

萬股，涉資２８﹒１５億元，盤中高見１３２﹒９元，最低見１２７﹒６元。

其他科技股升跌互見。美團升２﹒３６％，報１１２﹒８元；騰訊升１﹒５５％，報

３１５﹒４元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌２﹒６７％，報１２４﹒１元；阿里（０９９８８）

跌０﹒７７％，報７７﹒３元。

內房股方面，龍湖跌３﹒７２％，報１４﹒５元；碧桂園（０２００７）跌２﹒７８％，報

１﹒４元；中海外（００６８８）跌１﹒１３％，報１５﹒７元；潤地（０１１０９）跌

０﹒８５％，報２９﹒０５元。



＊中石油現價買入值博率一般＊



隔晚國際油價報跌，紐約期油下跌１﹒３７美元，報每桶６８﹒０９美元。布蘭特期油下跌

８８美仙，報每桶７２﹒６６美元。三桶油開市表現一般，惟隨著資金不斷流入，跌勢都開始逆

轉。中石油（００８５７）表現較佳，收市升２﹒３７％，報５﹒１８元；中海油

（００８８３）升０﹒３４％，報１１﹒８２元；中石化（００３８６）升０﹒４１％，報

４﹒９５元。

中石油上日大跌５﹒４２％，在日線圖上出現大陰燭，並且跌近５０天線。今日收復部分失

地，暫時尚未失守５０天線。只不過，中石油過去多次在５﹒５元以上有一定阻力，今年５月９

日曾衝高至５﹒６２元，之後幾日都未能突破該位，並在５﹒５元水平徘徊。以今日收市價而言

，反彈空間不大，現時買入的值博率一般，可考慮候至４﹒５元吸納，３﹒９元為止蝕位。



＊中海油１１元支持力度較強＊



另一桶油中海油上日更加裂口下跌４﹒２３％，並曾失守５０天線，可幸今日未有擴大跌勢

，１００天線尚未失守。集團宣布，其首個海上二氧化碳封存（ｃｃｓ）示範工程項目正式投用

，預計將累計封存二氧化碳超１５０萬噸，相當於植樹近１４００萬棵。

參考日線圖的走勢，中海油今年２月尾及３月初兩度觸及１１元水平後反彈，推斷該位支持

力度較強。該位與現價尚有些少差距，無貨者無須急於入貨，目標可留意年內高位１３﹒３６元

，失守１０﹒５元則止蝕。（ｅｒ）

