【外圍經濟】美國眾議院通過債務上限法案，美國違約疑慮緩解

《經濟通通訊社１日專訊》美國眾議院以３１４票支持，１１７反對，通過總統拜登和共和
黨議長麥卡錫促成的債務上限法案，將交由參院審議，有望避免美國違約。消息傳出後，亞洲股
市反應不一，日本、澳洲股市上行，南韓、中國股市維持跌勢。（ｊｆ）
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