【外圍經濟】債限協議允華府下財年不受限借款，有利拜登競選連任

《經濟通通訊社１日專訊》美國共和黨控制的眾議院通過債限協議草案，提高現時３１﹒４

萬億美元的聯邦債務上限，料參院亦會順利過關，並在下周一（５日）前交由總統拜登簽署生效

。

拜登已敦促參議院盡快通過提案，並稱這項協議是兩黨折衷的結果，對美國人民和美國經濟

是個好消息。

根據協議，財政部在２０２５年１月之前，獲得不受約束的借款權，但之後再次提高債務上

限，就需要得到國會批准。分析指，這對於民主黨，尤其是拜登來說是一個勝利，因為在明年尋

求連任之前，拜登無需再面對債務上限之爭。

但聯邦財政開支將受到限制，在２０２４聯邦財政年度，包括國防在內的安全支出上限設定

在８８６０億美元；非安全類國內支出上限設定在７０４０億美元。這兩項開支在２０２５財年

將分別升至８９５０億美元和７１１０億美元。

不過，由於國防開支明年增幅為３﹒３％，低於通脹水平，導致在國防事務上持鷹派立場的

共和黨人不滿，認為需增加軍費以應對中俄。此外，除聯邦醫療保險（Ｍｅｄｉｃａｒｅ）和社

保等強制性項目，許多聯邦計劃明年將面臨預算削減。（ｊｆ）

