【新冠感染】南韓即日起降低預警級別，取消確診隔離及口罩令

《經濟通通訊社１日專訊》南韓政府周四（１日）起將新冠疫情危機預警，從最高級別的「

嚴重」下調為「警惕」，取消確診病例隔離措施，口罩令亦縮至綜合醫院等部分機構和設施。標

誌自２０２０年１月２０日當地首現新冠確診病例以來，時隔１２２９天全面放開防疫措施。

（ｊｆ）

