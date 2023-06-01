《台股攻略－黃振宇》台股下跌６６點，電子股疲弱

《台股攻略》台股延續震盪格局，觀光概念股續強，碳權概念受捧，遊戲股亦出現炒作，惟

電子權值股受壓，指數最終收１６５１３點，跌６６點，連續三個交易日下挫，成交金額為

２７５４﹒３４億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出２７﹒０３億元。

旅遊行業復甦，消費需求增加帶動觀光概念股續強，易飛網漲停、六角、老爺知、第一店、

八方雲集等升４％－５％；瓦城、亞洲藏壽司、山富、亞都、鳳凰、王品等升逾２％；航空股的

長榮航升６％、華航升４﹒３％。碳權概念股走強，華紙漲停、農林升６﹒５％、正隆升

５﹒５％、永豐餘升４﹒３％。遊戲股亦轉強，華義、昱泉、辣椒及智冠紛紛漲停，大宇資、網

龍、橘子、鈊象等升５％－７％。電子權值股陷入調整，台積電收５５１元，跌１﹒３％、聯電

收５０﹒８元，跌１﹒９％，廣達、業強、雙鴻、台光電、國巨、廣達跌０﹒４％－１﹒６％；

鴻海、日月光投控則分別升１﹒４％及０﹒５％。

市場短線聚焦美國提高債務上限法案表決結果以及升息動向，加上對今年經濟衰退存有恐懼

，金融市場短期或會非常波動。在短線大盤震盪格局下，操作上可考慮高股息股，以長期配息穩

定為主要核心持股方向，目前市場孳息率均值約在４﹒２％，可留意ＩＣ設計、被動元件、ＡＩ

資訊服務、Ｓｅｒｖｅｒ供應鏈股等。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

