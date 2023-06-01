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即市新聞

01/06/2023 08:50

【虛幣世界】分析料加密貨幣或迎來低潮，因美元流動性改善

　　《經濟通通訊社１日專訊》分析指，比特幣、加密貨幣投資者，須要為流動性衝擊做好準備
，分析師相信，雖然今年頭至今流動性狀況改善，提振了加密貨幣等風險資產；一旦美國債務上
限取消、財政部和美聯儲恢復緊縮政策，這種趨勢勢必會發生逆轉，其中美國財政部資金補充和
美聯儲（Ｆｅｄ）縮減其資產負債表，將從金融系統中移除數千億美元負債，在未來幾個月內對
加密貨幣價格造成壓力。
　　宏觀分析師Ｎｏｅｌｌｅ　Ａｃｈｅｓｏｎ表示，美國財政部將重新填補其幾乎完全耗盡財
政部一般賬戶（ＴＧＡ），這意味著要從金融系統中補充約５０００億美元的現金。這可能會特
別打擊風險資產，因為它們往往比債券和許多股票等更安全資產，對流動性狀況更敏感。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７０９３﹒３元，跌０﹒４３％（２４小時比較．下同
）；以太幣現報１８７４﹒００，升０﹒０２％；艾達幣報０﹒３７２５元，跌０﹒５１％；瑞
波幣報０﹒５０８２元，跌１﹒６５％。（ｕｌ）
　
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