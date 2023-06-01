《財自密碼－何金水》下半年炒啲乜？ＡＩ晶片今年財自密碼！

《財自密碼》話說香港呢邊股市慘不忍睹，美股升港股唔升，美股跌港股跌得更深，皆因美

國債限令投資者憂慮，但而家咩都搞掂晒啦，又唔見港股升？所以話，一切都係想向下炒嘅藉口

。

呢期美國嗰邊熱炒晶片股，主要都係英偉達（Ｎｖｉｄｉａ，ＮＶＤＡ）業績炒起，ＣＥＯ

黃仁勳去轉台灣行下夜市，都可以成為話題。不過，金水我作為科技迷，都要解釋下佢炒緊乜，

其實晶片入面有一個理論叫「摩爾定律」，簡單來講究係積體電路上可容納電晶體數目，約每隔

兩年便會增加一倍。

不過，黃仁勳喺今年３月時講過，摩爾定律已死，根據佢嘅解釋，喺物理上再提高晶片速度

應該無乜可能，不過可以透過ＡＩ去突破。呢下就值錢啦，因為晶片進程都長期卡係３ｎｍ－

５ｎｍ之間，物理上頂盡就係咁，博客估計Ｎｖｉｄｉａ應該掌握到點樣可以係晶片入面「智能

化」咁處理數據，而唔係單單物理拚速度。所以話炒業績其實係假，背後炒緊摩爾定律先係真，

因為Ｉｎｔｅｌ已經過氣，真正同級對手，係ＡＭＤ。

所以下半年有乜好炒？梗係又炒返晶片股，老老實實，港股晶片股都係中資，大家都知道中

國晶片技術去到咩程度，最犀利嗰間中芯國際都仲做緊１４ｎｍ量產，１０ｎｍ提高良率，同外

國企業都仲有一大段距離，仲要成日俾美國封殺，拉攏荷蘭個班高技術唔俾你出口光刻機，惡到

呢。

但封殺還封殺，晶片需求就不摟都有，電腦遊戲機、手機、虛幣挖礦、到電動車，全部都要

晶片，所以下半年晶片股繼續當旺，金水個倉都要換返幾隻港股晶片概念入去，費事走寶啦。《

何金水》





百萬倉位如下（截至２０２３年６月１日收市）

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持有股份 持有股數 買入價 賣出價 浮動賺╱蝕 收市價 市值

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復銳 ８千股 １５﹒８元 －５﹒５萬元 ８﹒９６元 ７１６８０

海底撈 １萬股 ２３﹒６元 －７﹒４萬元 １６﹒１８元 １６１８００

理文造紙 １萬股 ３﹒６１元 －９６００元 ２﹒６５元 ２６５００

電線廣播 １萬股 ９﹒４８元 －４﹒６萬元 ４﹒８５元 ４８５００

認沽 １００萬股 ０﹒０７元 ０﹒０８５＋１﹒５萬元 ０﹒０８５元 ８５０００

中芯國際 １萬股 １９﹒９ ０元 １９﹒９０元 １９９０００

華虹 １萬股 ２５﹒０５ ０元 ２５﹒０５元 ２５０５００

總持貨 ７５７９８０

餘下現金 ７２２００

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