《談國論企－黎偉成》製造業５月份出口減單生產收縮

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ，於２０２３年５月份環比進一步收縮，不僅

受困於出口新訂單不斷減少，使生產力度持續收縮，而原材料庫存和採購量亦收縮，是為生產經

營活動預期擴張降溫之因。但原材料購進價格及出廠價格皆告回落，有利製造業企業強化接單的

競爭力，問題是美歐加息對當地經濟以及進口商品需求造成壓力，料中國出口新單暫難擴張，製

造企業特別是中小企面對困難不輕。



＊美歐新訂單料續收縮乃受困高息及衰退有壓＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，製造業經理採購指數ＰＭＩ於２０２３年５月份僅

達４８﹒４（見表），環比回落０﹒４個百分點，即使相對於４月份４９﹒２的２﹒７個百分點

跌幅收窄２﹒３個百分點，並成為２０２３年連續兩個月跌落臨界點５０以下的二連收窄，止住

一季度的連續三個月的擴張態勢，回到２０２２年末季度持續收縮劣況。

惹人關注的，肯定是（二）製造業的整體新訂單陷持續全面收縮困境，分類指數於２０２３

年５月份跌至４８﹒３，環比回落０﹒５個百分點，乃於４月份４８﹒８的環比大幅回落４﹒８

個百分點後的持續惡化。反觀製造業的新訂單於２月份及１月份環比大升６﹒９個百分點及７個

百分點，累計上升１３﹒９個百分點，而，較３月份即使環比回落０﹒５個百分點，仍處擴張之

境，顯示製造業急轉直下之況明甚。

製造業面對的最大問題，當然為（Ｉ）出口新訂單，於５月份的表現相當差勁：分類指數

４７﹒２，環比回落０﹒４個百分點，而４月份更大跌２﹒８個百分點至僅４７﹒６，和３月份

亦大跌２個百分點險踞５０﹒４。出口新訂單明顯收縮，相信亦會繼續減少和暫難有增長擴張的

可能性，理由為（ｉ）美國經濟有日益強烈衰退壓力，特別是聯邦儲備局在通脹踞高不下的劣況

底下有機會再加息，使本已調高了１１次的利率對經濟有重大的負面影響；（ｉｉ）美國政府的

債務上限快至，白宮與眾議院議長共和黨人麥卡錫雖云達協，惟美國參議、眾議兩院有不少反對

聲音，甚至有人提出要向麥卡錫投以不信任票，節外生枝，使美債違約機會不輕。

由是（ＩＩ）進口訂單亦減：分類指數於２０２３年５月份處４８﹒６，環比回落０﹒３個

百分點，而４月份環比回落２個百分點，跌至４８﹒９的收縮水平。現時唯有寄望內需支持。中

共中央政治局於２０２３年４月２８日召開的會議，對疫情防控的最新評語為「取得重大決定性

勝利」，是相當重大的肯定，而這使「經濟社會全面恢復常態化運行」，而經濟發展呈現回升向

好態勢，有助強化內需。



＊主要原材料購進價格和出廠價具競爭力＊



製造業的（ＩＩＩ）在手訂單，問題亦相當嚴重：分類指數於５月份跌至４６﹒１，環比下

跌０﹒７個百分點，跌幅比出口新訂單及進口訂單更大；４月跌至４６﹒８環比回落２﹒１個百

分點和３月份環比回落０﹒４個百分點處於４８﹒９。

各類訂單皆收縮，使（二）製造業的生產，亦有稍為擴張轉略為收縮之況：指數於２０２３

年５月份跌０﹒６個百分點至４９﹒６的臨界點之下的收縮情況，４月份環比大幅回落４﹒４個

百分點仍然踞於５０﹒２。

稍佳之處，為（三）生產成本和銷售價格，亦隨ＰＭＩ同時向下調整，可視作為良性的整固

，其中（１）出廠價格，分類指數於２０２３年５月份環比回落３﹒３個百分點至４２﹒６，顯

然受到（２）主要原材料購進價格分類指數於是月大跌５﹒６個百分點，至４０﹒８的影響。

凡此，製造業的生產經營活動預期指數回落０﹒６個百分點至５４﹒１。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）

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指數 月環比（個分點）

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５月╱２０２３ ４８﹒８ －０﹒４

４月╱２０２３ ４９﹒２ －２﹒７

３月╱２０２３ ５１﹒９ －０﹒７

２月╱２０２３ ５２﹒６ ＋２﹒５

１月╱２０２３ ５０﹒１ ＋３﹒１

１２月╱２０２２ ４７﹒０ －１﹒０

１１月╱２０２２ ４８﹒０ －１﹒２

１０月╱２０２２ ４９﹒２ －０﹒９

９月╱２０２２ ５０﹒１ ＋０﹒７

８月╱２０２２ ４９﹒４ ＋０﹒４

７月╱２０２２ ４９﹒０ －１﹒２

６月╱２０２２ ５０﹒２ ＋０﹒６

５月╱２０２２ ４９﹒６ ＋２﹒２

４月╱２０２２ ４７﹒４ －２﹒１

３月╱２０２２ ４９﹒５ －０﹒７

１２月╱２０２１ ５０﹒３ ＋０﹒２

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

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