《異動股》美團升近６％，競委會指原有兩大外賣平台或違競爭條例

《經濟通通訊社１日專訊》美團（０３６９０）午後升幅進一步擴大，現價升５﹒９％，報

１１６﹒７元，該股成交約２９３６萬股，涉資３３﹒４４億元。

美團旗下ＫｅｅＴａ上周起正式在港推出，競爭事務委員會今日公布，指

Ｆｏｏｄｐａｎｄａ及戶戶送與合作餐廳所訂出的條文或有違《競爭條例》，包括獨家合作時收

取較低佣金，以及限制合作餐廳透過自家銷售渠道或其他網上外賣平台，向消費者提供較低的價

格等等。

競委會發言人強調，兩個平台並非有合謀定價的行為，並指獨家合作沒有犯法，亦不是干預

市場或針對大公司，強調競委會只是根據《條例》，考慮相關情況是否損害競爭。競委會要求上

述兩大平台按《競爭條例》第６０條作出承諾，以釋除競委會的疑慮，包括修訂獨家條款等等。

現時，恒生指數報１８４２６，升１９２點或升１﹒０５％，主板成交８４５﹒９７億元。

國企指數報６２３５，升７２點或升１﹒１８％。恒生科技指數報３７１０，升８３點或升

２﹒３０％。

即月期指新報１８３４５，升１４５點，低水８１點。即月國指期貨報６１９８，升５７點

，低水３８點。即月科指期貨新報３７１９，升６９點，高水２５點。

上證綜合指數報３２１８，升１４點或升０﹒４５％，成交２８７０﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１０９００，升１０６點或升０﹒９９％，成交４２１６﹒７２億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １１６﹒７０元 升５﹒９０％

順豐同城（０９６９９） ８﹒０４元 跌３﹒２５％

阿里（０９９８８） ７９﹒００元 升１﹒４１％

香港科技探索（０１１３７） ４﹒３９元 升３﹒２９％

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（ｈｃ）

