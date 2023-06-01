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即市新聞

01/06/2023 13:41

《異動股》美團升近６％，競委會指原有兩大外賣平台或違競爭條例

　　《經濟通通訊社１日專訊》美團（０３６９０）午後升幅進一步擴大，現價升５﹒９％，報
１１６﹒７元，該股成交約２９３６萬股，涉資３３﹒４４億元。
　　美團旗下ＫｅｅＴａ上周起正式在港推出，競爭事務委員會今日公布，指
Ｆｏｏｄｐａｎｄａ及戶戶送與合作餐廳所訂出的條文或有違《競爭條例》，包括獨家合作時收
取較低佣金，以及限制合作餐廳透過自家銷售渠道或其他網上外賣平台，向消費者提供較低的價
格等等。
　　競委會發言人強調，兩個平台並非有合謀定價的行為，並指獨家合作沒有犯法，亦不是干預
市場或針對大公司，強調競委會只是根據《條例》，考慮相關情況是否損害競爭。競委會要求上
述兩大平台按《競爭條例》第６０條作出承諾，以釋除競委會的疑慮，包括修訂獨家條款等等。
　　現時，恒生指數報１８４２６，升１９２點或升１﹒０５％，主板成交８４５﹒９７億元。
國企指數報６２３５，升７２點或升１﹒１８％。恒生科技指數報３７１０，升８３點或升
２﹒３０％。
　　即月期指新報１８３４５，升１４５點，低水８１點。即月國指期貨報６１９８，升５７點
，低水３８點。即月科指期貨新報３７１９，升６９點，高水２５點。
　　上證綜合指數報３２１８，升１４點或升０﹒４５％，成交２８７０﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９００，升１０６點或升０﹒９９％，成交４２１６﹒７２億元人民幣

　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　　　１１６﹒７０元　升５﹒９０％
　　順豐同城（０９６９９）　　　　　８﹒０４元　跌３﹒２５％
　　阿里（０９９８８）　　　　　　７９﹒００元　升１﹒４１％
　　香港科技探索（０１１３７）　　　４﹒３９元　升３﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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