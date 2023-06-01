《午市前瞻》市況改善可部署油股等中特估，港交所、領展可入手

《經濟通通訊社１日專訊》恒生指數半日收報１８３８３，升１４９點或０﹒８２％，主板

成交７５７﹒１２億元。恒生中國企業指數報６２２０，升５６點或０﹒９２％。恒生科技指數

報３６９８，升７１點或１﹒９７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３２０﹒８元，升１０﹒２元或３﹒２８％，成交４４﹒６９億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報７８﹒８５元，升０﹒９５元或１﹒２２％，成交３７﹒４７億元；美

團收報１１５﹒８元，升５﹒６元或５﹒０８％，成交２８﹒７１億元。國指三大成交股份依次

為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美

團。



＊李偉傑：美匯回至１０３﹒５有利港股＊



港股渡過「五窮月」後，六月首個交易日一洗頹風，受美國眾議院通過暫停債務上限法案帶

動，恒指輕微低開後倒升，科技股領彈下最多升超過２００點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《

經濟通通訊社》表示，除美債上限法案獲眾院通過外，內地５月財新製造業ＰＭＩ重返５０以上

亦好過市場預期，進一步支撐港股反彈。

不過他提到，短線不宜過分樂觀，始終市場早前氣氛向淡，恢復程度有待觀察，但仍可趁機

吼入早前正在觀察的股份。當中不少中特估概念股回調，目前亦可以開始入手，例如油股。

大市方面，李偉傑指上日恒指亦曾跌近１８０００大關，故１８０００未必非常「硬淨」，

料較大支持水平會在１７７００水平。此外，有美國聯儲局官員放風或於６月暫停加息，美元或

因而受影響，若美匯因此而回落至１０３﹒５附近，將有望進一步提升港股吸引力。



＊領展４５元附近可部署＊



市況有改善跡象，港交所（００３８８）今日表現理想，上午曾升近３％逼近１０天線。李

偉傑指股價今日為超賣後反彈，加上大市回升，投資期望轉趨樂觀帶動今早回升。但港交所今日

於１０天線前有回吐壓力，料需依賴大市氣氛進一步轉好才能帶動股價，包括雙櫃檯成交活躍，

以及大市日均成交重回１０００億至１１００億元水平。

另外，領展（００８２３）公布業績後股價受壓，但於４５元略見支持，李偉傑指近期股份

績後都有回吐壓力，領展昨日低見４４﹒３５元已接近供股價４４﹒２元，全年可分派收入下跌

主要因為供股影響，業績整體不算太差。目前股價已回落至供股價附近，投資吸引力較高，可於

４５元附近收集，觀望第二、三季居民消費力提升帶動業績表現。（ｈｃ）

