《美元走勢－羅明立》美國周五就業數據，決定短期匯市走勢

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３９﹒３９ １３９﹒８３ １３９﹒０８

歐元╱美元 １﹒０６８２ １﹒０６９５ １﹒０６７３

英鎊╱美元 １﹒２４１９ １﹒２４４８ １﹒２４１８

美元╱瑞郎 ０﹒９０９０ ０﹒９１１４ ０﹒９０９９

美元╱港元 ７﹒８３１９ ７﹒８３２９ ７﹒８３０４

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《美元走勢》德國５月消費物價指數按年增長，由７﹒２％回落至６﹒１％，美國４月

ＪＯＬＴｓ職位空缺連續兩個月低於１０００萬後，回升至１０１０﹒３萬，好過預期。美國聯

儲局副主席提名人傑弗遜周三（３１日）表示，局方在６月的會議上就算保持利率不變，都不應

被視為收緊貨幣政策的行動已經結束，只是讓美聯儲局有時間收集更多的數據來決定之後的行動

；費城聯儲銀行主席哈克亦支持６月可跳過一次加息，但並非就此暫停加息。官員的言論令下月

美聯儲局按兵不動的機會增加，美匯略為調整。

德國通脹數據回落令央行在經濟疲弱的情況下，貨幣政策可以有更多的選擇，歐元反彈未能

持續，受制於１０天線，在重上１﹒０７６０之前，仍要留意下行風險。周五（２日）美國的就

業數據或決定短期的匯市走勢，美元可稍為看高。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒０７３０ １﹒０６３０ １﹒０７７０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６５３０ ０﹒６４３０ ０﹒６５８０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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