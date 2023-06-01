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01/06/2023 13:09

澳門５月賭收１５５﹒６５億澳門元，按年升３﹒６６倍

　　《經濟通通訊社１日專訊》澳門博彩監察協調局公布，５月澳門博彩毛收入為１５５﹒６５
億澳門元，按年增長３﹒６６倍，按月增５﹒７％，符合市場預期。
　　累計首五個月，博彩毛收入６４９﹒２９億澳門元，按年增１﹒７３倍。（ｂｉ）

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