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即市新聞

01/06/2023 13:28

【香港要聞】兩外賣平台或違競爭條例，須９０日內提修訂協議

　　《經濟通通訊社１日專訊》競爭事務委員會調查發現，兩個網上外賣平台
Ｆｏｏｄｐａｎｄａ和Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ戶戶送，對合作餐廳施加的要求，可能違反《競爭條
例》。兩個平台已向競委會承諾，將在９０日內修訂合作協議，包括餐廳與其他平台合作不會失
去獨家合作時享有的商業獎勵，餐廳亦可轉換合作模式，並刪除價格限制及搭售等條文。
　　競委會接獲投訴後展開調查，發現兩個平台向獨家合作餐廳收取較低的佣金，同時限制有關
餐廳與其他平台磋商或轉換合作模式，亦阻止餐廳在自家銷售渠道或其他網上外賣平台，提供較
平的餐點。
　　調查亦發現，Ｆｏｏｄｐａｎｄａ規定餐廳採用外送時，必須同時採用平台的外賣自取或其
他服務。競委會表示，兩個外賣平台的市場佔有率合共超過９成，相關條文有機會阻礙新成立或
小型平台進入市場，削弱市場競爭。　
　　競委會表示，若兩個平台各自的市場佔有率下跌少過３０％，未足以構成反競爭效果，相關
承諾就不再適用，承諾有效期為３年，３年後會視乎情況決定是否延長，又指承諾具有法律約束
力，認為已能快速解決相關問題，釋除競委會疑慮，即日起至本月１５日會進行公眾諮詢。
（ｂｉ）
　
　

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