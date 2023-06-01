【恒大困局】恒大財富：資金回籠不理想，本月無法按標準兌付

《經濟通通訊社１日專訊》中國恒大（３３３３）旗下恒大財富表示，因資金回籠情況不理

想，５月可用兌付資金不足，所以無法按原本標準向投資者償還資金。

恒大財富稱，公司將繼續推動資產處置，努力籌措兌付資金。

公司又指，自２０２１年９月以來，於每月底向每名投資者償還２０００元人民幣，至今已

完成共二十期兌付。（ｃｌ）

