【恒大困局】恒大財富：資金回籠不理想，本月無法按標準兌付

《經濟通通訊社１日專訊》中國恒大（３３３３）旗下恒大財富表示，因資金回籠情況不理
想，５月可用兌付資金不足，所以無法按原本標準向投資者償還資金。
恒大財富稱，公司將繼續推動資產處置，努力籌措兌付資金。
公司又指，自２０２１年９月以來，於每月底向每名投資者償還２０００元人民幣，至今已
完成共二十期兌付。（ｃｌ）
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