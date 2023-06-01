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01/06/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１８１６１點，升１１點，低水５６點

　　《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８１６１點，升１１點，低水５６
點，最新報１８１６１點，升１１點，低水５６點，合約成交３２１張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６１１４點，升２點，低水３６點，最新報６１２０點，升
８點，低水３０點，合約成交２７４張。

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