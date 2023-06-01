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01/06/2023 16:11

【虛擬保險】ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ首季火險投保額按年增長８５％

　　《經濟通通訊社１日專訊》虛擬保險公司ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ表示，截至今年３月３１日，
首季火險投保額較去年同期增長８５％，大幅高於保監局最新公布全港首季火險毛保費３﹒３％
的增幅。首季火險投保額亦已達到去年全年火險投保額的３８％。
　　截至今年３月３１日止，ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ火險總受保金額較２０２２年同期倍增。投保
ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ火險的物業遍布港九新界，最多來自屯門（１０﹒３％），其次為油尖旺
（９﹒２％）、沙田（８﹒４％）、東區（８﹒３％）及九龍城（８％）。
　　ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ今年３月對客戶進行問卷調查，詢問其「轉會」原因，其中絕大部分回
應指保費價格是主要原因（９６﹒２％），排名第二的「轉會」原因則是投保過程是否方便流暢
（３５﹒８％），另外考慮的原因包括保單審批時間（２２﹒９％）及保障範圍（２０﹒１％）

　　ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ於問卷中亦有詢問客戶之前透過甚麼途徑購買火險，其中４３﹒３％表
示直接向其提供按揭貸款的銀行購買火險，３０﹒２％向提供按揭貸款的銀行所介紹的保險公司
購買。其餘２６﹒５％此前是透過自行尋找的保險公司購買火險。客戶只需於網上提供簡單資料
，即可交由公司為客戶向銀行提交相關文件，成功投保或轉保後，客戶將直接收到銀行通知，過
程中無需繳交任何手續費用。（ｋｋ）
　

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