【虛擬保險】ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ首季火險投保額按年增長８５％

《經濟通通訊社１日專訊》虛擬保險公司ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ表示，截至今年３月３１日，

首季火險投保額較去年同期增長８５％，大幅高於保監局最新公布全港首季火險毛保費３﹒３％

的增幅。首季火險投保額亦已達到去年全年火險投保額的３８％。

截至今年３月３１日止，ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ火險總受保金額較２０２２年同期倍增。投保

ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ火險的物業遍布港九新界，最多來自屯門（１０﹒３％），其次為油尖旺

（９﹒２％）、沙田（８﹒４％）、東區（８﹒３％）及九龍城（８％）。

ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ今年３月對客戶進行問卷調查，詢問其「轉會」原因，其中絕大部分回

應指保費價格是主要原因（９６﹒２％），排名第二的「轉會」原因則是投保過程是否方便流暢

（３５﹒８％），另外考慮的原因包括保單審批時間（２２﹒９％）及保障範圍（２０﹒１％）

。

ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ於問卷中亦有詢問客戶之前透過甚麼途徑購買火險，其中４３﹒３％表

示直接向其提供按揭貸款的銀行購買火險，３０﹒２％向提供按揭貸款的銀行所介紹的保險公司

購買。其餘２６﹒５％此前是透過自行尋找的保險公司購買火險。客戶只需於網上提供簡單資料

，即可交由公司為客戶向銀行提交相關文件，成功投保或轉保後，客戶將直接收到銀行通知，過

程中無需繳交任何手續費用。（ｋｋ）



