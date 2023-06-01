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即市新聞

01/06/2023 16:35

《小傳日記》競委會出手！熊貓袋鼠要硬食，美團攻港唔細力！

　　《小傳日記》傾咗好幾日嘅美債上限法案，今朝終於正式喺眾議院通過，魚缸今日最多升成
２００幾點，不過尾盤又回軟，仲轉跌，最終微跌十幾點。
　　而今日帶動大市嘅火車頭都係科技股，雖然臨尾收油，不過跌得殘嘅美團（０３６９０）最
尾都升差唔多３巴仙。話說美團上星期啱啱喺香江剪綵，旗下ＫｅｅＴａ正式推出。雖然據講反
應唔錯，上市第一日嘅生意額都符合美團預期，不過有唔少孖屐中人都睇淡ＫｅｅＴａ發展。主
要原因都不外乎熊貓同袋鼠兩大巨頭，ＫｅｅＴａ一定要瘋狂燒錢先可以搶到「孖屐些牙」。而
且都幾多人覺得，香江只係美團殺出海外市場嘅踏腳石。
　　不過今日嚟睇，美團對於殺出海外嘅野心都唔細。就喺今日，競爭事務委員會公布，話
Ｆｏｏｄｐａｎｄａ同Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ同合作餐廳之間嘅獨家合作條文，有可能影響市場競
爭，包括達成獨家合作會收少啲佣，以及限制合作餐廳透過自家銷售渠道或其他網上外賣平台賣
平啲等等。競委會要求Ｆｏｏｄｐａｎｄａ同Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ　９０日內要同競委會商討修
訂及刪除相關條文的細節，而兩大平台都已經同意修訂條文。
　　據今日各大報道提到，競委會係接獲投訴之後展開調查，係邊個投訴都有不言而喻嘅感覺。
美團過往喺神洲同餓了麼爭崩頭，成日都會同餓了麼互告對方壟斷。橋唔怕舊，今次來到香江，
面對熊貓同袋鼠兩大海外對手，反壟斷成為搶攻奇招。之前Ｕｂｅｒ　Ｅａｔｓ敗走之前都無成
功打破熊貓袋鼠嘅稱霸局面，如今一上場就即刻有份咁驚喜嘅見面禮，殺兩大巨頭一個措手不及

　　以前美團受反壟斷法折磨嘅時候，熊貓袋鼠一直都隔岸觀火，如今身經百戰美團殺到來，仲
帶埋「反壟斷」來做見面禮，相信熊貓袋鼠今次都要提高警惕，美團絕對同以前嘅手下敗將唔係
同一級數，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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