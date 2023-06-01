《小傳日記》競委會出手！熊貓袋鼠要硬食，美團攻港唔細力！

《小傳日記》傾咗好幾日嘅美債上限法案，今朝終於正式喺眾議院通過，魚缸今日最多升成

２００幾點，不過尾盤又回軟，仲轉跌，最終微跌十幾點。

而今日帶動大市嘅火車頭都係科技股，雖然臨尾收油，不過跌得殘嘅美團（０３６９０）最

尾都升差唔多３巴仙。話說美團上星期啱啱喺香江剪綵，旗下ＫｅｅＴａ正式推出。雖然據講反

應唔錯，上市第一日嘅生意額都符合美團預期，不過有唔少孖屐中人都睇淡ＫｅｅＴａ發展。主

要原因都不外乎熊貓同袋鼠兩大巨頭，ＫｅｅＴａ一定要瘋狂燒錢先可以搶到「孖屐些牙」。而

且都幾多人覺得，香江只係美團殺出海外市場嘅踏腳石。

不過今日嚟睇，美團對於殺出海外嘅野心都唔細。就喺今日，競爭事務委員會公布，話

Ｆｏｏｄｐａｎｄａ同Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ同合作餐廳之間嘅獨家合作條文，有可能影響市場競

爭，包括達成獨家合作會收少啲佣，以及限制合作餐廳透過自家銷售渠道或其他網上外賣平台賣

平啲等等。競委會要求Ｆｏｏｄｐａｎｄａ同Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ ９０日內要同競委會商討修

訂及刪除相關條文的細節，而兩大平台都已經同意修訂條文。

據今日各大報道提到，競委會係接獲投訴之後展開調查，係邊個投訴都有不言而喻嘅感覺。

美團過往喺神洲同餓了麼爭崩頭，成日都會同餓了麼互告對方壟斷。橋唔怕舊，今次來到香江，

面對熊貓同袋鼠兩大海外對手，反壟斷成為搶攻奇招。之前Ｕｂｅｒ Ｅａｔｓ敗走之前都無成

功打破熊貓袋鼠嘅稱霸局面，如今一上場就即刻有份咁驚喜嘅見面禮，殺兩大巨頭一個措手不及

。

以前美團受反壟斷法折磨嘅時候，熊貓袋鼠一直都隔岸觀火，如今身經百戰美團殺到來，仲

帶埋「反壟斷」來做見面禮，相信熊貓袋鼠今次都要提高警惕，美團絕對同以前嘅手下敗將唔係

同一級數，請請！



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