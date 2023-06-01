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即市新聞

01/06/2023 16:31

《本港經濟》４月零售貨值按年升１５％勝預期，首四月升２２％

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布臨時估計數字顯示，今年４月零售業總銷貨價值
為３４７億元，按年上升１５％，略勝市場預估升１３﹒８％。今年３月的零售業總銷貨價值修
訂估計為按年上升４０﹒８％。
　　扣除其間價格變動後，今年４月的零售業總銷貨數量按年升１３﹒３％，亦勝市場預估升
９﹒５％。３月的銷貨量修訂估計為上升３９﹒３％。
　
＊發放消費券將提供支持＊
　
　　今年年首四個月合計的零售業總銷貨價值按年上升２１﹒７％，而銷貨數量則升１９﹒９％

　　政府發言人表示，隨著消費氣氛及訪港旅客人數持續改善，零售業總銷貨價值在４月按年明
顯上升。展望未來，發言人指出，訪港旅遊業和本地消費需求的復甦應繼續有助零售業表現。政
府發放消費券將提供進一步支持。
　
＊珠寶鐘表銷貨價值升７５﹒２％＊
　
　在今年４月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔６﹒４％。該月的零售業網上銷售價值的臨時
估計為２２億元，按年下跌１１﹒９％。今年３月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年下跌
９﹒１％。今年首四個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌６﹒９％。
　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年４月，珠寶首飾、鐘表及名貴
禮物的銷貨價值按年上升７５﹒２％。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升１７﹒８％）；
服裝（上升３８﹒６％）；食品、酒類飲品及煙草（上升３﹒９％）；百貨公司貨品（上升
１４﹒０％）。另一方面，超級市場貨品的銷貨價值下跌７﹒９％。其次為電器及其他未分類耐
用消費品（銷貨價值下跌１３﹒１％）；燃料（下跌１０﹒２％）。（ｃｌ）

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