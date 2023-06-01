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01/06/2023 16:14

恒指低收１７點報１８２１６，恒地跌５﹒４％，新奧能源收升５％

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國眾議院以３１４票支持，１１７反對，通過總統拜登與共和
黨議長麥卡錫促成的債務上限法案，將交由參院審議，有望避免美國違約。
　　另外，內地５月製造業供需小幅擴張，供應鏈繼續恢復，今日公布的５月財新中國製造業採
購經理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒９，較４月回升１﹒４個百分點，時隔兩個月重回擴張區間，
市場原預期與上月持平。
　　港股下跌，恒生指數全日收報１８２１６，跌１７點或０﹒１％，主板成交１２８５﹒１４
億元。恒生中國企業指數報６１４９，跌１３點或０﹒２２％。恒生科技指數報３６３０，升４
點或０﹒１１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３１５﹒４元，升４﹒８元或１﹒５５％，成交７２﹒９２億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報７７﹒３元，跌０﹒６元或０﹒７７％，成交５９﹒３３億元；美團收報
１１２﹒８元，升２﹒６元或２﹒３６％，成交５１﹒７７億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　恒地（０００１２）收跌５﹒４３％，報２３﹒５元，該股成交約９４８萬股，涉資
２﹒２７億元，盤中高見２４﹒８５元，最低見２３﹒３５元；龍湖（００９６０）跌
３﹒７２％，收報１４﹒５元；碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒２９％，收報８﹒８１元；蒙
牛乳業（０２３１９）跌３﹒１２％，收報２９﹒４５元。
　　另一方面，新奧能源（０２６８８）逆市收升４﹒９５％，報９５﹒５元，該股成交約
３９３萬股，涉資３﹒７２億元，盤中高見９６﹒３５元，最低見９０﹒４元；藥明生物
（０２２６９）升４﹒２４％，收報４１﹒７５元；長實（０１１１３）升３﹒６７％，收報
４３﹒７５元；京東集團（０９６１８）升３﹒２６％，收報１３０元。（ｋｙ）

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