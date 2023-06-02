《缸邊麗評－熊麗萍》五月窮完六月該不絕，恒指望試１９３００

《缸邊麗評》５月份港股基本上是一個「悶局」，恒指在首三個多星期均在１９３００至

２０３００的１０００點範圍上落，但月內最後五個交易日共跌１３８７點，令５月也可視為「

五窮月」，恒指共下挫１６６０點，跌幅為８﹒３％，關鍵點就在美元轉強，人民幣匯價再失守

７算水平，加上內地５月份ＰＭＩ數字仍走弱，令大家進一步相信內地經濟復常不似預期，消費

及投資信心料仍需時間作修復，本月份是否又要擔心「六絕月」？



其實，目前環球經濟、科技發展變化很快，與及全球政治「新格局」，各國也在應對供應鏈

「去集中化」的問題，令過往表現並不代表未來表現，以去年為例，港股５、６月上升，由７月

開始連跌四個月，１０月份才是「絕」。因此，大家不宜以「五窮、六絕」作為入市與否的決定

。



＊利率、美元、人幣互博弈＊



筆者認為６月份港股仍以宏觀因素為主導，尤其是經濟數據，美國通脹是否逐步受控，經濟

衰退可能性，這將影響美聯儲局６月份及其後會議的利率決策方向，近期的通脹數字有緩和跡象

，而整體就業市場仍偏穩，為美聯儲局提供了彈性，６月份可能不急於加息，但也不會預期見頂

，以便再觀察數據，延至７月份再作決定，但加息陰影延長，也令人民銀行的貨幣政策仍不會轉

為寬鬆，以免人民幣匯價進一步下跌，因此，６月份仍是利率、美元及人民幣博弈的月份。



從資金因素來看，６月份企業為半年結，資金也會較緊張，今年的情況料更為明顯，內地經

濟及企業盈利表現未如預期，部分內地企業或需要將更多資金調回內地應付半年結，因此，６月

份本港銀行的拆息或定存利率也會有所上升，亦影響資金流入股市或其他投資產品。



＊留意中特估、科網及內需股＊



至於半年結會否有粉飾櫉窗，以５月底恒指計算，今年港股不但未有進帳，恒指反而較去年

底下跌１５４７點，即７﹒８％，遠遠跑輸今年區內表現最佳的日本及印度市場，亦落後於各主

要股票市場表現，加上５月份恒指跌１６６０點，暫時沽壓應有所減輕，亦為６月份港股提供反

彈機會，恒指有望上試１９３００水平，但月內仍不排除會稍跌穿１８０００點，６月底半年結

恒指跌幅應可收窄。筆者仍睇好中特估、科網股，博粉飾櫥窗則買內需消費股。《資深財經分析

師 熊麗萍》



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