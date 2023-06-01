《神州頭條》財經報章頭版摘要：公安部加強打擊防範證券犯罪工作

《經濟通通訊社１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



爭當德智體美勞全面發展的新時代好兒童

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在「六一」國際兒童節到來之際，國家主席習近平３１日上午來到北京育英學校，看望慰問師生

，向全國廣大少年兒童祝賀節日。習近平強調，新時代中國兒童應該是有志向，懂感恩、懂友善

，德智體美勞全面發展的好兒童。



前５月新股發行亮點凸顯

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據統計，今年前５月，Ａ股市場首發上市１３４起，募集資金１６２８﹒６０億元（人民幣．下

同）。科創板、創業板「雙創板塊」募資總額在各上市板塊中排名居前，分別達６１８﹒２３億

元和４５６﹒９６億元。



公安部：加強打擊防範證券犯罪工作

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公安部近日發布通知，要求全國公安機關以全面實行股票發行註冊制為契機，進一步加強打擊防

範證券犯罪工作，全力保障全面實行股票發行註冊制順利實施，並提出對欺詐發行證券犯罪，堅

持毫不姑息、一查到底。





《上海證券報》



５月製造業ＰＭＩ顯示新舊動能轉換加快

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最新出爐的５月製造業ＰＭＩ繼續回落，但裝備製造業、高技術製造業等新動能行業的景氣度回

升，顯示產業結構的新舊動能轉換加快推進。



第十四屆陸家嘴論壇將於６月８日至９日在滬舉行

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第十四屆陸家嘴論壇將於６月８日至９日在上海舉行。本屆論壇由上海市政府和人行、國家金融

監督管理總局、中證監共同主辦，由國家金融監督管理總局局長李雲澤與上海市市長龔正擔任共

同輪值主席。



公安部：加強打擊防範證券犯罪工作

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公安部近日發布通知，要求全國公安機關以全面實行股票發行註冊制為契機，進一步加強打擊防

範證券犯罪工作，全力保障全面實行股票發行註冊制順利實施，並提出對欺詐發行證券犯罪，堅

持毫不姑息、一查到底。





《證券時報》



深圳努力創建全球人工智能先鋒城市

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深圳昨日發布《加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（２０２３∼２０２４年）》

，從強化智能算力集群供給、增強關鍵核心技術與產品創新能力、提升產業集聚水平等六個方面

，提出十八項具體措施。



河南麥收季遭遇「爛場雨」，各方助農搶收力保顆粒歸倉

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在今年５月夏收時節，產糧大省河南意外遭遇近十年罕見「爛場雨」，讓許多種植戶手忙腳亂。

記者在河南當地了解到，從地方政府到企事業單位都陸續推出系列舉措，積極助農搶收。



２０２３數字經濟論壇舉行

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由人民日報文化傳媒有限公司主辦的２０２３數字經濟論壇５月３１日在北京舉行，本次論壇主

題為「發展數字經濟，共建數字中國」。（ｌｃ）

