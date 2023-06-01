《鍾之日記》數據有驚喜，魚缸拉鋸戰

《鍾之日記》６月１日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：無升跌。



恒指在６月首個交易日低開４４點，但隨著最新公布的財新中國製造業ＰＭＩ向好，開市初

段很快止跌回升，重磅科技股除獲買盤，帶動恒指在早市尾段一度升逾２２０點至１８４６５。

不過，以龍湖（００９６０）為首的內房股持續受壓，餐飲、體品、啤酒等內需股表現同樣平淡

，限制了恒指升勢，其後升幅逐漸蒸發。恒指最終收報１８２１６，跌１７點或０﹒１％，主板

成交１２８５﹒１４億元。



＊民間數據有驚喜，Ａ場仍打和收場＊



今日公布的５月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒９，較４月回升１﹒４

個百分點，時隔兩個月重回擴張區間，市場原預期與上月持平。這一走勢與國家統計局製造業

ＰＭＩ並不一致，統計局公布的５月製造業ＰＭＩ為４８﹒８，較４月低０﹒４個百分點，連續

兩月低於榮枯線。

民間數據提振Ａ股今早盤中造好，ＡＩＧＣ概念猛漲，權重股走高，滬綜指早段倒升約

０﹒４％，但到午後市況轉弱，民航、能源、半導體等板塊跌幅顯著，在好淡爭持下，滬指最終

打和收場，收報３２０４﹒６３點，守住三千二，深成指曾升超過１％，但全日收市僅升

０﹒３９％，創業板指揚０﹒５９％。

交投有所轉旺，兩市全日成交９８６６億元人民幣，是５月１０日以來最高水平，按日增長

５﹒２％。



＊一手銷售急減，內房疲軟無力＊



克而瑞地產數據顯示，５月百強房企實現銷售操盤金額約４８５４億元人民幣，同比增長

６﹒７％，增長幅度顯著放緩，環比更下降１４﹒３％，中指研究院數據顯示，５月內地百強房

企銷售額按年增長僅２﹒８％，經季節調整後銷售額按月下降１８﹒８％。一手樓盤銷售不暢，

或進一步反映內地經濟復甦失去動能。

至於新樓價格方面，中指院指百城新建住宅平均價格為每平方米１６１８０元人民幣，環比

止漲轉跌，跌幅為０﹒０１％，同比跌幅則擴大至０﹒１１％。

國際評級機構穆迪發布報告，認為隨內地發展商的信用分化將會持續，國企開發商和實力較

強的民營開發商將獲益更大，至於評級較低房企的流動性仍將偏緊，尤其是Ｂ３及以下評級的房

企，運營現金流因合約銷售疲軟和融資渠道受限而下降，且未來半年至一年內此類房企將有大量

債務到期。

內房股走低，越秀地產（００１２３）挫６％，龍湖（００９６０）跌３﹒７％，金輝控股

（０９９９３）跌３﹒６％，碧桂園（０２００７）跌２﹒８％，中國金茂（００８１７）跌

１﹒８％，萬科企業（０２２０２）、雅居樂（０３３８３）跌１﹒７％。



＊兩大競爭對手涉違例，美團得益股價亦漲＊



美團（０３６９０）旗下ＫｅｅＴａ上周正式在港推出後，即引來香港兩大外賣平台

Ｆｏｏｄｐａｎｄａ及戶戶送重度關注，兩者各自推出相當於半價的優惠以吸引用戶。不過競爭

事務委員會今日便宣布，因接獲投訴，發現Ｆｏｏｄｐａｎｄａ及戶戶送可能違反《競爭條例》

，其中包括向消費者提供較低的價格，及獨家合作時收取較低佣金等等。

兩個平台已向競委會承諾，將在９０日內修訂合作協議。競委會表示，兩個外賣平台的市場

佔有率合共超過九成，相關條文有機會阻礙新成立或小型平台進入市場，削弱市場競爭。若兩個

平台各自的市場佔有率下跌少過３０％，未足以構成反競爭效果，相關承諾就不再適用，承諾有

效期為３年，３年後會視乎情況決定是否延長。

競委會發言人強調，兩個平台並非有合謀定價的行為，並指獨家合作沒有犯法，亦不是干預

市場或針對大公司，強調競委會只是根據《條例》，考慮相關情況是否損害競爭。

美團是否能因而搶佔香港市場仍然是未知之數，而其股價在上周四（２５日）公布業績後便

大幅下滑並在低位徘徊，美團今日終有較明顯反彈，全日升２﹒４％，報１１２﹒８元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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