《思前想後－郭思治》大市或略作技術性回升，惟買盤薄弱恐續尋底

《思前想後》５月大市在先高後低之形態主導下，直到執筆一刻止計，恒指是由８日之高位

２０３２１點持續反覆跌至３１日之低位１８０４４點，即月內之波幅又再擴闊至２２７７點，

首先，本月高低位之距離該已可符合慣性之要求，加上２２７７點之波幅實已不算小，該已可滿

足月內對波幅之所需，故只要沽壓稍為收斂，大市跌勢該可漸見喘定並略作技術性小許回升，但

由於買盤薄弱，在動力不足之下，只要零碎沽壓仍不斷滲著湧現，整個大市當仍會處續尋底之弱

態中。



＊技術上呈浪低於浪弱態，或下試１７６９３點支持＊



從走勢上看，大市經過周來之一輪急跌後，恒指已正式跌穿今年３月２０日低位１８８２９

點，即是說，大市自今年１月２７日高位開始之回調，技術上已漸呈浪低於浪之弱態，而恒指亦

會進一步往下尋年內之新低，以今年高位暫為１月２７日之２２７００點計，假如今年上半年會

有約５０００點之波幅計，低位已可能一見１７７００點，再從另一個角度看，恒指自去年１０

月３１日低位１４５９７點開始之中期升浪，至今年１月２７日高位２２７００點止計，累積之

升幅共達８１０３點，而自１月２７日高位２２７００點開始之調整，如大市需回調升幅

８１０３點之５０％，則首個技術防線該為１８６４８點，但如大市需進一步回調升幅８１０３

點之６１﹒８％，即表示恒指將會進一步下試１７６９３點之支持。



＊擺脫弱態先要重越１０天線，成交須增至１４００億＊



再從移動線方面看，經過月內之一輪急跌後，恒指１０天線（約在１９１０３點左近）早已

跌穿２５０天線（約在１９６５７點左近），現在連２０天線（約在１９４９９點左近）亦已跌

穿２５０天線（約在１９６５７點左近），單從技術上看，當表示大市之弱勢正不斷加劇中，由

於恒指目前已跌穿各組常用的平均移動線，單從形態上看，目前大市該正處反覆續尋底之弱態中

，而在各組常用的平均移動線之中，目前最低的是１０天線（約在１９１０３點左近），嚴格而

言，大市如欲擺脫不斷往下尋底之弱態，首要之條件是恒指必須先成功重越１０天線（約在

１９１０３點左近）並穩守其上，另外，成交金額亦必須明顯增加至接近１４００億元，惟直至

目前一刻止計，情況仍不太樂觀，且技術上頗不利６月大市之發展。

大市既仍續處不明，投資者最好是暫作觀望，盡量保留實力，靜待另一次低吸良機。《香港

股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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