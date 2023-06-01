【聚焦人幣】財政部今年在港發國債３百億，首批１２０億１４日發

《經濟通通訊社１日專訊》財政部公告，今年將在香港發行３００億元人民幣國債。人民幣

國債分四期發行，規模分別為１２０億元、６０億元、６０億元、６０億元。

規模１２０億元的首期人民幣國債定於６月１４日通過招標發行，包括２年期６０億元、３

年期４０億元和１０年期２０億元，發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統

（ＣＭＵ）公布。（ｄｗ）

