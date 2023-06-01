【大國博弈】外交部：密切關注美限制投資技術流向中國半導體動向

《經濟通通訊社１日專訊》早前美國財政部官員稱，美國正在考慮限制美國的投資和技術流
向中國先進半導體、人工智能和量子計算等領域的企業。外交部發言人毛寧表示，已注意到有關
報道，正在密切關注有關的動向。中方堅決反對美方將經貿科技問題政治化、武器化，為產業界
和私營部門之間正常的技術合作和經貿往來設置障礙，擾亂全球產供鏈的穩定，這種行為損人不
利己，不符合任何一方的利益。（ｄｗ）
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