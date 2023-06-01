《輪證高清－馮淑莊》選擇美股指數認股證需小心注意條款

《輪證高清》美股指數近日再成為市場焦點，各指數個別發展，納指近日走勢向好，見近１

年高位，而道指則呈一個上落格局，資金亦重新部署美股指數相關認股證，當中以納指淡倉流入

的資金較多，以上周及本周一（２９日）５個交易日計，有約２００萬元流入，其他美股指數產

品亦見資金注意。

現時部署美股指數產品，要小心篩選產品，有別於其他港股產品，美股指數認股證的到期日

只在每年的３、６、９及１２月，建議利用２至６個月期產品作部署，以現時來看，９月及１２

月到期是合適選擇。新產品上市最少需要６個月期，而市況經過幾個月的變化，行使價都未必合

適，所以現時選擇產品要小心注意條款，比如９月到期的產品最遲於３月上市，發行商當時利用

當時指數水平參考訂出行使價，以納指認沽證為例，指數個去２個月上升令９月份到期的認沽證

產品都變得價外，面值較低，未必適合現時市況，可轉移留意較貼價、１２月到期產品，現時以

行使價１２０００點附近為最貼價的納指認沽證，當中可留意槓桿最高的沽１０９０６，是少數

條款合適而且槓桿較高選擇。

道指認沽證方面，情況又與納指不同，９月份到期的產品就仍然合適，行使價３１０００點

是３個月期以上最貼價條款，面值亦適中，而當中最高槓的是道指沽１０８５９。

從以上例子可看出，投資者在選擇產品的時候要細心分析市場提供的產品，就算是相聯性甚

高的相關資產，產品選擇亦有不同，需要注意的事項亦會不同，所以可以利用網站上的認股證搜

尋器協助篩選出合適市況的產品。



相關產品條款：

道指購１０９０７，行使價３６１８０點，２０２３年１２月１５日到期，實際槓桿１３﹒８倍

道指購１０８２７，行使價３４９５０點，２０２３年９月１５日到期，實際槓桿２３﹒１倍

道指沽１０８５９，行使價３０８５０點，２０２３年９月１５日到期，實際槓桿１３﹒１倍

納指購１０８２６，行使價１３７５０點，２０２３年９月１５日到期，實際槓桿８倍

納指沽１０９０６，行使價１１９４０點，２０２３年１２月１５日到期，實際槓桿７倍

標指購１０９０５，行使價４５００點，２０２３年１２月１５日到期，實際槓桿９﹒９倍

標指沽１０８７５，行使價３６８５點，２０２３年１２月１５日到期，實際槓桿８﹒３倍



《高盛執行董事 馮淑莊》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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