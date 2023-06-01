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01/06/2023 08:58

【大國博弈】飛機近距接觸時中方做危險動作，布林肯籲加強溝通

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國戰機上周在南海上空攔截美國偵察機，美國國務卿布林肯稱
，中美飛機近距離接觸時中方飛行員做出「危險動作」，並呼籲北京當局同意中美兩國高層官員
加強溝通。
　　布林肯周三（３１日）在瑞典的新聞發布會上表示，最危險的事情就是不溝通，這會造成誤
解和交流不暢。雖然美方與中國存在真正競爭，但也希望確保這不會釀成衝突，而最重要的就是
開始保持定期溝通。
　　本周初，北京拒絕了美國國防部長奧斯汀提出的在新加坡與中國國防部長會晤的請求。中國
表示，由於美國２０１８年對中國國防部長李尚福的制裁，無法安排此類會見。而美國認為，制
裁不應阻止對話的進行。布林肯稱中國拒絕與奧斯汀會晤令人遺憾。
　
＊美國：中國戰鬥機當日的機動動作不安全、不專業＊
　
　　而布林肯發表講話的前一天，五角大樓發布的一段視頻顯示在南中國海上空，一架中國戰鬥
機在美國偵察機前方急轉向，導致美國飛機劇烈晃動了幾秒鍾。周三早些時候，美國國家安全委
員會發言人柯比（Ｊｏｈｎ　Ｋｉｒｂｙ）表示，５月２６日中國戰鬥機的這種機動動作「不安
全，不專業」。
　　中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇譴責美國頻繁對中國進行近距離偵察，稱這對中國的國家
安全構成嚴重威脅。他在周二（３０日）聲明中指出，美國的挑釁和危險舉動是海上安全問題的
根源。（ｊｔ）

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