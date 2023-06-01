【大國博弈】荷蘭將調查聞泰科技旗下安世半導體對Ｎｏｗｉ的收購

《經濟通通訊社１日專訊》荷蘭加大對晶片行業的控制，將開始調查一家中資公司對當地一

家晶片製造商的收購。荷蘭經濟部長Ｍｉｃｋｙ Ａｄｒｉａａｎｓｅｎｓ表示，當局將利用一

項新的立法來審查聞泰科技（滬：６００７４５）旗下半導體製造商安世半導體對荷蘭Ｎｏｗｉ

公司的收購。

此前荷蘭通過的立法將首次允許以國家安全為由阻止外國公司收購在重要行業運營的荷蘭本

土公司。新法將於周四（３１日）生效。

荷蘭經濟部長表示，目前俄羅斯和中國在荷蘭在需要「格外警惕」的國家之列，荷蘭的公司

可以在許多領域與中國開展業務，但在某些領域像光子學、量子學、雷達技術、傳感器技術和晶

片等敏感技術，有被用於軍事用途的風險，荷蘭必須保護這些知識。她還表示，荷蘭政府還將對

「少量」其他收購進行追溯調查。



＊Ｎｏｗｉ去年被安世半導體收購＊



生產小型晶片的Ｎｏｗｉ在去年１１月被總部位於荷蘭奈梅亨的安世半導體收購。安世半導

體本身在２０１８年被出售給中國投資者，當時中國公司聞泰科技以２５２億元人民幣收購了這

家荷蘭晶片製造商。聞泰科技通過整合安世半導體的大量股份取得了對該公司的控制權，這些股

份早前由恩智浦半導體出售給一個中國投資者財團。

荷蘭新通過的《投資、併購和安全測試法案》將涵蓋自２０２０年９月以來的收購，該法案

將允許荷蘭政府以國家安全為由來限制投資規模或阻止交易。該法案將不允許政府調查聞泰科技

對安世半導體的收購。

從加拿大到英國的各國經常以國家安全為由審查、有時甚至阻止投資或收購。英國在去年

１１月以國家安全為由，要求聞泰科技的荷蘭子公司解除已經完成一年多的對英國最大微晶片廠

的收購。（ｊｔ）

