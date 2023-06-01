【聚焦人幣】人幣即期收跌１１４點曾穿７﹒１２，四連貶刷半年低

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早小幅高開後，曾反彈逾

２００點重返７﹒０８關，惟午後由升轉跌，一度跌至７﹒１２４９失守７﹒１２關，全日收報

７﹒１１７９，較上個交易日４時３０分收盤價跌１４４點子，四連跌，續創２０２２年１１月

３０日以來逾半年新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１４８點子，報７﹒１３３２。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９６５，較上個交易日跌１４４點子，三連貶，續刷自

去年１２月１日以來半年新低，上個交易日報７﹒０８２１。



＊瑞穗：除非人民幣迅速跌破７﹒２，否則監管不會介入＊



交易員稱，跨月後市場購匯需求仍較多，持續施壓人民幣走勢，短期料延續跌勢；繼續關注

監管層態度。市場人士稱，中間價表現符合預期，表明監管層仍能容忍匯率調整，但經濟數據不

佳料持續拖累人民幣表現，若匯率急跌可能倒逼監管出手。

瑞穗證券最新觀點認為，重新開放後中國經濟復甦明顯弱於預期，未來幾個月中美負利差可

能進一步擴大，預計年底前人民幣將在７－７﹒２區間波動，除非人民幣迅速跌破７﹒２，否則

中國監管層不會介入，疲軟的貨幣有利於中國經濟增長。（ｊｔ）

