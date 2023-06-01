【聚焦人幣】外媒：中國商務部向外貿企業調查人民幣貶值的影響

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣近日跌至半年低，據外電報道，中國商務部自今年５月起
一直在向出口商、進口商和銀行查詢這些機構的匯率策略，以及人民幣貶值將如何影響他們的業
務，當局亦關注出口商的經營狀況、問題和優惠政策要求。
報道指中國國家外匯管理局過往都進行過類似的貨幣調查，調查的時間點都是在市場動盪和
勢頭轉變的時期。（ｅｙ）
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