【聚焦人幣】外媒：中國商務部向外貿企業調查人民幣貶值的影響

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣近日跌至半年低，據外電報道，中國商務部自今年５月起

一直在向出口商、進口商和銀行查詢這些機構的匯率策略，以及人民幣貶值將如何影響他們的業

務，當局亦關注出口商的經營狀況、問題和優惠政策要求。

報道指中國國家外匯管理局過往都進行過類似的貨幣調查，調查的時間點都是在市場動盪和

勢頭轉變的時期。（ｅｙ）

