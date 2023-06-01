【大國博弈】美防長稱中方拒會面屬不幸，北京斥美方人為製造障礙

《經濟通通訊社１日專訊》美國國防部長奧斯汀表示，中方拒絕中美防長在新加坡香格里拉

對話期間會面是一件「不幸的事」，擔心中國近期對美國軍機的「挑釁性攔截」恐會在未來某一

刻「擦槍走火」，並稱面對來自中國、北韓和俄羅斯的脅迫，美國和日本正致力於軍事關係進一

步現代化。

中國外交部發言人毛寧在外交部例行記者會上回應稱，關於美日之間的軍事關係或者軍事合

作，中方一貫認為，國與國之間的軍事合作首先應當有利於地區的和平穩定，不應當針對第三方

，更不得損害第三方的利益，「大搞脅迫的恐怕不是中國，而是美國」。至於中美防長會面事宜

，她強調，中國國防部已作出回應。

國防部發言人譚克非昨（５月３１日）強調，對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。當前

兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方。美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方

關切人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度。美方要以實際行動展示

誠意、糾正錯誤，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。

美國自２０１８年起對中國國防部長李尚福實施制裁，外電指中方曾明確指出，如制裁不撤

銷，李尚福與奧斯汀的地位將不對等。中國外交部亦曾於上周強調，中美兩軍對話面臨困難的原

因「美方是清楚的」，要求美方立即糾正錯誤做法，展現誠意。（ｓｌ）

