【聚焦數據】５月財新製造業ＰＭＩ升至５０﹒９，重回擴張勝預期

《經濟通通訊社１日專訊》內地５月製造業供需小幅擴張，供應鏈繼續恢復，今日公布的５

月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒９，較４月回升１﹒４個百分點，時隔兩

個月重回擴張區間，市場原預期與上月持平。５月中國製造業景氣度回升至榮枯線以上，顯示製

造業生產經營活動仍具韌性。

這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ並不一致。統計局公布的５月製造業ＰＭＩ為４８﹒８

，較４月低０﹒４個百分點，連續兩月低於榮枯線。



＊新訂單回升至兩年來次高，就業情況三年多來最差＊



從分項數據看，製造業供需小幅擴張。５月製造業生產指數升至去年７月來最高，製造業新

訂單指數重新升至臨界點以上，為過去兩年來次高，僅低於今年２月。受訪企業表示，潛在需求

改善、新客戶增加，帶動銷售增長，產量也隨之上升。分三大類產品看，投資品類是唯一生產、

銷售均下降的產品，中間品類和消費品類產銷均上升。

在４月重回擴張區間後，５月新出口訂單指數繼續小幅反彈，顯示外需改善，但幅度仍有限

。分類來看，中間品類新增出口量上升，消費品類、投資品類則下降。

不過，製造業供需改善並未傳遞到就業端，５月就業情況進一步惡化，就業指數降至

２０２０年３月來最低。月內縮減用工的企業普遍表示，員工自願離職後沒有填補空缺，更重要

的是需著力控制成本。產量上升，疊加新訂單增速較低，企業處理積壓訂單能力增強，５月積壓

業務量指數近五個月來首次低於榮枯線。



＊製造業成本壓力持續緩和，企業信心下滑至近半年最低＊



另外，受工業金屬、食品和燃料等價格走低影響，製造業成本壓力持續緩和，５月製造業原

材料購進價格指數在收縮區間微升，降幅仍然顯著，其中中間品類投入成本降幅最大。成本下降

疊加市場競爭激烈，製造業出廠價格指數在榮枯線下小幅上升，為２０１６年以來次低。

供應商產能提升，再加上物流改善，推動５月供應商交貨時間指數在擴張區間小幅上升，為近三

個月來最高。

儘管製造業整體景氣度改善，製造業企業家對未來一年的預期明顯下滑。５月製造業信心指

數降至２０２２年１１月以來最低，低於長期均值。不少企業擔心經濟不穩定性仍將持續，尤其

是海外市場，不利於生產經營。



＊專家：經濟增長內生動力不足，應施積極財政政策＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，５月財新中國製造業ＰＭＩ冷熱不均：市場供求大幅改善

，企業採購和補庫亦較為積極；與之形成對比的是就業惡化、價格水平下跌，以及樂觀預期淡化

。這種分歧反映出目前經濟增長內生動力不足、市場主體信心不強的事實，更加凸顯擴大和恢復

需求的重要性。當前，就業形勢嚴峻，通縮壓力累積，通過積極財政政策穩定就業、增加收入、

改善預期應是政策優先選項。（ｓｌ）

