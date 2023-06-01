【ＦＯＣＵＳ】買房客「佛系」，內房商唏噓

【ＦＯＣＵＳ】當買房客進入「佛系」，開發商的眾生相愈惹唏噓。５月收官，中國房地產

信息集團（ＣＲＩＣ）周三（３１日）揭盅，百強內房當月銷售額環比縮水逾１４％之際，曾獲

「世界５００強」加持的恒大系旗下恒大財富，公告第三度降低兌付標準；同樣曾經頭頂「中國

首富」光環的萬達系，跟銀行講數之餘再擬賣產；而民營頂流的碧桂園亦最新宣布調整架構，發

力代管代建……



＊地產銷售急凍，恒大財富再賴賬＊



「押注房價永遠不會下跌的人最終會付出沉重代價」，監管層２０１１年６月在陸家嘴論壇

的警告聲，迴響已近兩年，愈來愈高的二手掛牌量、愈來愈謹慎的剛需買房客，齊指向開發商愈

來愈緊的現金流。ＣＲＩＣ數據顯示，百強內房５月實現操盤銷售額４８５３﹒６億元，按月降

１４﹒３％；據機構測算，僅相當於２０２１年同期水平的３５％。

位於風眼中心的當屬「債王」恒大，３月一度暴增至逾１３０﹒７億的操盤銷售額，４月、

５月接連縮水至１００億、６９﹒６億。就在昨日傍晚，旗下恒大財富公告，「因公司資金回籠

情況不理想，本月可用兌付資金不足，無法按原標準兌付。」此已是許家印２０２１年９月信誓

旦旦，「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能」之後，第三度下調兌付金額。



＊萬達撲水，碧桂園發力代管代建＊



盡管規模約４００億的恒大財富，相比恒大背負的２７２４億到期債務（不包括境內外債券

）、２４５９億逾期商票等僅是冰山一角，但眼見距離７月３１日恒大清盤呈請聆訊愈來愈近，

此時傳來負面消息，無疑令恒大的債務重組之路再添陰雲。

同樣苦於財源枯竭的還有昔日首富王健林，其旗下萬達商業管理三度申請赴港上市未果，正

面臨２０２３年底「要麼上市，要麼回購」的現金流高壓。為此，萬達商業繼１月、２月發行總

計７億美元債券後，近日再密集與各銀行商討貸款展期，更據報擬出售上海萬達瑞華酒店以及位

於長三角的２０家購物中心「撲水」救急。

恒大、萬達兩大地產巨頭跌落神壇，令開發商不惜另闢蹊徑自救。曾經是民營頂流的碧桂園

，就揭盅由強地產屬性的組織架構，升級為多元業務協調發展的新架構，包括發力代管代建。事

實上，從重資產的「買地＋開發」模式，轉向輕資產的「承包＋服務」模式，正被愈來愈多開發

商視為增加現金流的捷徑。

地產業由野蠻生長的規模擴張，轉向高質量發展的新模式，陣痛遠未結束，而住房存量佔比

７８％（ＩＭＦ ２０２１年數據）的三線城市，樓價調整風險和地方財政壓力料首當其衝。

