【ＦＯＣＵＳ】買房客「佛系」，內房商唏噓

【ＦＯＣＵＳ】當買房客進入「佛系」，開發商的眾生相愈惹唏噓。５月收官，中國房地產
信息集團（ＣＲＩＣ）周三（３１日）揭盅，百強內房當月銷售額環比縮水逾１４％之際，曾獲
「世界５００強」加持的恒大系旗下恒大財富，公告第三度降低兌付標準；同樣曾經頭頂「中國
首富」光環的萬達系，跟銀行講數之餘再擬賣產；而民營頂流的碧桂園亦最新宣布調整架構，發
力代管代建……
＊地產銷售急凍，恒大財富再賴賬＊
「押注房價永遠不會下跌的人最終會付出沉重代價」，監管層２０１１年６月在陸家嘴論壇
的警告聲，迴響已近兩年，愈來愈高的二手掛牌量、愈來愈謹慎的剛需買房客，齊指向開發商愈
來愈緊的現金流。ＣＲＩＣ數據顯示，百強內房５月實現操盤銷售額４８５３﹒６億元，按月降
１４﹒３％；據機構測算，僅相當於２０２１年同期水平的３５％。
位於風眼中心的當屬「債王」恒大，３月一度暴增至逾１３０﹒７億的操盤銷售額，４月、
５月接連縮水至１００億、６９﹒６億。就在昨日傍晚，旗下恒大財富公告，「因公司資金回籠
情況不理想，本月可用兌付資金不足，無法按原標準兌付。」此已是許家印２０２１年９月信誓
旦旦，「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能」之後，第三度下調兌付金額。
＊萬達撲水，碧桂園發力代管代建＊
盡管規模約４００億的恒大財富，相比恒大背負的２７２４億到期債務（不包括境內外債券
）、２４５９億逾期商票等僅是冰山一角，但眼見距離７月３１日恒大清盤呈請聆訊愈來愈近，
此時傳來負面消息，無疑令恒大的債務重組之路再添陰雲。
同樣苦於財源枯竭的還有昔日首富王健林，其旗下萬達商業管理三度申請赴港上市未果，正
面臨２０２３年底「要麼上市，要麼回購」的現金流高壓。為此，萬達商業繼１月、２月發行總
計７億美元債券後，近日再密集與各銀行商討貸款展期，更據報擬出售上海萬達瑞華酒店以及位
於長三角的２０家購物中心「撲水」救急。
恒大、萬達兩大地產巨頭跌落神壇，令開發商不惜另闢蹊徑自救。曾經是民營頂流的碧桂園
，就揭盅由強地產屬性的組織架構，升級為多元業務協調發展的新架構，包括發力代管代建。事
實上，從重資產的「買地＋開發」模式，轉向輕資產的「承包＋服務」模式，正被愈來愈多開發
商視為增加現金流的捷徑。
地產業由野蠻生長的規模擴張，轉向高質量發展的新模式，陣痛遠未結束，而住房存量佔比
７８％（ＩＭＦ ２０２１年數據）的三線城市，樓價調整風險和地方財政壓力料首當其衝。
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